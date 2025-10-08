Arsenal quiere remodelar su estadio con parte de inspiración en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Arsenal es uno de los clubes más potentes e importantes de la Premier League y sabe que necesita mantenerse en la vanguardia si quiere hacer crecertodo su impronta internacional.

Justamente, las más recientes informaciones apuntan en esta dirección, tras saber que tiene en mente hacer unas remodelaciones en su recinto, conocido como el Emirates Stadium.

Una idea en la que estaría centrado el objetivo de convertir estas instalaciones en el estadio de clubes más grande de Londres, con un aforo mayor de 70.000 personas.

A su vez, con este movimiento buscarían aumentar sus ingresos. Ahora, lo curioso, según informan Telegraph, es que Arsenal tendría sobre la mesa una idea apegada a la que se utilizó con el Santiago Bernabéu.

¿Cuáles son las ideas en las Arsenal se inspiró en el Santiago Bernabéu?

Hay que decir de entrada que los trabajos estarían enfocados en el interior del estadio y no buscaría cambiar la parte exterior de Emirates, que permanecería tal como está en la actualidad.

Los cambios van más por una modificación de los asientos, bajada del nivel del campo, una renovación en las tribunas individuales o un reemplazo del techo.

Según Marca: "Para coger ideas de cómo plantear la remodelación del Emirates, el Arsenal habría puesto sus ojos en el Santiago Bernabéu. En su caso, el coste de la renovación del estadio del Real Madrid fue cercano a los 1.000 millones de euros".

Y agregaron: "En ella, se elevó la capacidad del lugar hasta los 83.186 espectadores -4.000 más que antaño-, y se añadió una pantalla 360 grados, techo retráctil y una pista, también retráctil, para albergar eventos no futbolísticos".

Finalmente, Arsenal -de avanzar con este plan- se tendría que mudar momentáneamente a Wembley, dicho por Telegraph, que sería la opción con más posibilidades para afrontar los duelos de local.