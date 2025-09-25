El Real Madrid comienza esta remodelación en el nuevo Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Santiago Bernabéu sigue experimentando remodelaciones. El recinto cuenta con novedades tanto dentro como fuera del recinto para que este luzca impecable.

Esta semana comenzó la colocación del letrero 'Bernabéu' que cubrirá la fachada principal que da al Paseo de La Castellana. Así, comenzaron la instalación de la letra ‘B’, la cual fue tapada con una lona como medida de protección.

Nueva presentación

Cabe destacar que esta novedad, viene ligada a una decisión tomada por el club de referirse al recinto solo como 'Bernabéu' dejando a un lado el nombre de pila del histórico presidente con el fin de que al ser mencionado en cualquier ámbito, sea más fácil de asimilar.

A pesar de que poco se ha hablado de esto, refiere a una estrategia de Marketing que desde el club blanco lleva tiempo forjando, todo apuntando con ser un estadio multifuncional.