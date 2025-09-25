Real Madrid comienza a obtener las recompensas de este jugador (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha comenzado de manera imparable la temporada. Una de las principales razones de este naciente éxito se debe a la presencia de Álvaro Carreras, que según diversos críticos era un exceso del club por los 50 millones; estos están empezando a cambiar de opinión. Ha dejado de ser una simple apuesta de futuro para convertirse en un auténtico golpe maestro de planificación deportiva.

El lateral de 22 años ha resultado ser una adquisición de lujo, tanto en el lado defensivo como en la parte ofensiva, y su facilidad para adaptarse a diferentes posicionamientos tácticos. En lo que va de sus actuaciones, ha demostrado solvencia y regularidad, algo que no se venía en esta posición dentro del conjunto merengue desde hace algunos años.

En su rendimiento en el último partido, se evidenció su calidad como defensor, ya que tuvo que actuar como central en un esquema nuevo de su técnico, Xabi Alonso, y se adaptó sin problemas, dejando en claro que está disponible en cualquier posición que lo necesiten.

Álvaro Carreras y su futuro en el Real Madrid

Es uno de los mejores jugadores de la plantilla; no solo lidera diversas estadísticas defensivas dentro del equipo, sino que es uno de los mejores dentro de toda la primera división del fútbol español. Su velocidad, juego aéreo, buena pegada y visión para proyectarse cuando la situación más lo amerita son una de las cualidades que lo han ayudado en este gran inicio de calendario.

Por lo tanto, no solo se ha ganado rápido el cariño y la admiración de sus nuevos fanáticos, sino que tiene plena confianza por parte de su cuerpo técnico y así Alonso lo ha dejado ver en las diferentes declaraciones que ofrece cuando le preguntan por Carreras.

Finalmente, el rendimiento de Álvaro Carreras no solo ilusiona a todo el madridismo, sino que es uno de los mayores aciertos de la directiva por su juventud y talento sobre el terreno de juego, por lo que podría convertirse en una verdadera leyenda del Real Madrid.