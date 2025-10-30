El Santiago Bernabéu se transforma: conoce cuales serán los cambios

Suscríbete a nuestros canales

El Nuevo Santiago Bernabéu sigue demostrando su ambición de convertirse en un epicentro global del entretenimiento más allá del fútbol. El coliseo blanco se prepara para una espectacular transformación que culminará con un parque temático navideño a finales de este año.

Navidad en el Bernabéu: El "parque temático navideño"

El estadio merengue, que ha enfrentado desafíos para albergar conciertos debido a problemas de ruido, se está adaptando con ingenio a su calendario para maximizar su rentabilidad. La gran apuesta para el cierre de año es convertir el recinto en un auténtico parque temático durante la temporada navideña.

Aunque los detalles específicos aún se están revelando, se espera que la experiencia incluya:

Espectáculos de video mapping: Se planea el estreno de proyecciones de imágenes icónicas de jugadores y momentos del club en la impresionante fachada envolvente del estadio, una tecnología que busca replicar el impacto de estructuras como The Sphere en Las Vegas .

Oferta gastronómica y de ocio: El recinto ofrecerá talleres para niños y adultos , espectáculos de luces sobre hielo y puestos tradicionales de la época, como chocolate con churros, castañas asadas y algodón de azúcar.

Impacto económico: Al igual que el Tour Bernabéu ya consolidado, esta nueva iniciativa busca atraer a miles de visitantes y posicionar al estadio como un punto clave de las celebraciones navideñas madrileñas, asegurando un flujo de caja incluso sin partidos o grandes conciertos.

Real Madrid World

Es importante destacar que, además de los eventos puntuales en Madrid, el Real Madrid ya ha incursionado de lleno en el sector de los parques temáticos con la inauguración de Real Madrid World en Dubái.

Este espacio, el primero de un club de fútbol en el mundo, cuenta con más de 60.000 metros cuadrados y ofrece más de 40 experiencias y atracciones, incluyendo montañas rusas, simuladores y una réplica de la Fuente de Cibeles. Este proyecto en Emiratos Árabes Unidos subraya la estrategia global del club para monetizar su marca a través del entretenimiento inmersivo.

El nuevo tour Bernabéu: Una experiencia inmersiva

Mientras el proyecto navideño se concreta, el Tour Bernabéu sigue siendo la principal atracción del estadio. La visita ha evolucionado, ofreciendo ahora: