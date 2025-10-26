¿Cómo quedaron los últimos 5 clásicos Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu?

Suscríbete a nuestros canales

Los dos grandes rivales del fútbol mundial, el Real Madrid y el Barcelona, se medirán este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española por la décima fecha de LaLiga EA Sports de España.

El equipo merengue es líder del campeonato con solo dos puntos de ventaja sobre los azulgranas, por lo que el ganador de este importante partido podría obtener una ventaja importante de cara a la definición del campeonato.

Por Liga, se han enfrentado en un total de 190 ocasiones, teniendo un balance de 79 triunfos para los blancos, 76 para los catalanes y 35 empates, así como también ha habido 307 goles para los capitalinos y 309 para los de la Ciudad Condal.

Ahora bien, llevándolo a aquellos partidos ligueros que se jugaron en la 'Casa Blanca', el historial lo domina el Real Madrid con 56 victorias. El Barcelona, por su parte, acumula 24, del mismo modo que ha habido 15 empates, 191 goles merengues y 122 azulgranas.

Historial - Últimos 5 partidos en Madrid

Ahora bien, las últimas cinco visitas del Barcelona al Estadio Santiago Bernabéu han resultado en tres triunfos para los culés y dos para los blancos, siendo cuatro de estos cinco partidos por LaLiga y uno por semifinales de Copa del Rey.