Barcelona sufre dolorosa baja para el Clásico contra el Real Madrid

A dos días del primer "Clásico" de la temporada contra el Real Madrid, el Barcelona estaría sufriendo la baja de Raphinha, quien abandonó el entrenamiento de viernes 24 de octubre tras buenas sensaciones para recibir luz verde al venidero compromiso.

El delantero no pudo completar el entrenamiento del jueves debido a molestias físicas, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico. Este viernes, el jugador brasileño no se ejercitó con el resto del equipo, lo que ha confirmado la magnitud de la lesión y su ausencia en el partido del fin de semana, de acuerdo con el reporte del periodista Gerard Romero.

La pérdida del atacante representa un golpe durísimo para los blaugranas no solo para el encuentro contra el Real Madrid, sino lo que pueden ser los próximos desafíos en la vigente temporada. El internacional brasileño estuvo atravesando por un inicio notable con tres goles y par de asistencias en seis partidos.

Barcelona pierde a Raphinha

La ausencia de delantero en un partido tan crucial como el Clásico es un golpe para Hansi Flick, quien pierde a un jugador clave en su ataque. El brasileño ha sido una pieza fundamental en el esquema del Barcelona esta temporada, por lo que su no participación podría alterar las opciones ofensivas del equipo. Sus molestias podría tratarse de una recaída en el bíceps femoral derecho, algo que prolongaría su tiempo fuera de acción.

Cabe destacar que, los culés se ha quedado con la victoria en los últimos cinco enfrentamientos contra los merengues y de vencer este domingo en el Santiago Bernabéu tomará la cima en la vigente temporada de La Liga con 25 puntos. Previo al duelo, los blancos tienen una ventaja de solo dos unidades y marchan líderes en las posiciones.