LaLiga: ¿Cómo llega Real Madrid al Clásico?

El domingo 26 de octubre se vivirá la emoción del clásico Real Madrid-Barcelona, una de las citas más esperadas en el calendario de LaLiga. El escenario será el Santiago Bernabéu, quien recibirá la visita de los azulgranas por la décima jornada del fútbol español.

El Madrid llegará al clásico cuatro días después de la exigida victoria frente a la Juventus por la Champions, para buscar cerrar con éxito una semana movida.

Números en LaLiga 2025-206

Los de Xabi Alonso llegan invictos en el Bernabéu y líderes de la Liga, buscará extender su buena racha en casa, así como prologar su buen momento. El objetivo de los merengues no es otro que sumar la novena victoria en los primeros diez encuentros del campeonato.

El Madrid suma cuatro triunfos en casa durante esta temporada 2025-2026, en donde han marcado ocho goles. Mbappé y Vini Jr., con tres dianas cada uno, Arda Güler y Militão han sido los autores de los tantos en el LaLiga jugando en el Bernabéu.

¿Cómo llega el Real Madrid a este partido?

Los de Valdebebas buscarán aprovechar la condición de local al máximo, con la misión de defender sep orgullo blanco y el liderato de La Liga.

Los Merengues de ubican en la primera posición de la tabla general del fútbol español con 24 puntos, producto de ocho victorias y solo una derrota.