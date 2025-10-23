¿Cuándo fue la última victoria del Real Madrid en un Clásico frente al Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para que el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan por primera vez en la presente temporada. Después de conseguir resultados positivos entre semana en la UEFA Champions League, ambos clubes se verán las caras el próximo domingo 26 de octubre desde el Santiago Bernabéu.

Merengues y blaugranas atraviesan por presentaciones similares en este arranque de campaña en el viejo continente y pondrán a prueba su poderío en su primer cruce por La Liga. Los blancos dominan la competición con 24 puntos después de nueve partidos, pero los culés se encuentran a solo dos unidades y con una oportunidad de oro de posicionarse como nuevo líder en el fútbol español.

Precisamente, los azulgranas han mostrado un dominio absoluto en los últimos enfrentamientos contra el Real Madrid, quienes buscarán ponerle fin a su mala racha contra su archirrival, después de casi dos años sin poder vencerlos en partidos oficiales.

La última victoria del Real Madrid ante Barcelona

La última victoria del Real Madrid frente al FC Barcelona en un “Clásico” de LaLiga se produjo el 21 de abril de 2024, con un marcador de 3-2 a favor de los merengues. En ese partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, los blaugranas se adelantaron con un gol de Andreas Christensen al minuto 6, pero la Casa Blanca remontó con un penal convertido por Vinícius Júnior al 18’, un gol de Lucas Vázquez al 73’ y un tanto decisivo de Jude Bellingham en el descuento.

Después de eso, el Barça se quedó con los últimos cinco duelos, incluyendo la victoria 5-2 en la final de la Supercopa de España y 3-2 en la mencionada instancia, pero en la Copa del Rey. El desafío de este domingo entre blancos y culé será correspondiente a la décima jornada de La Liga.