Jude Bellingham vuelve a brillar en el Santiago Bernebeú "Es una sensación increíble"

Jude Bellingham apareció para poner la magia en el Santiago Bernabéu en el minuto 75’ frente a la Juventus por la tercera fecha de la UEFA Champions League. El inglés se encontró con una joya en forma de balón tras un disparo de Vinicius al palo y no desaprovechó la ocasión para mandarla a la red, colocando el 1-0.

Es de recordar que Jude no marcaba un gol desde el 22 de junio de este mismo año, cuando lo hizo frente a Pachuca en el Mundial de Clubes. Desde allí ha tenido un largo camino, cuatro meses donde pasó por quirófano para reparar una lesión de hombro y se recuperó, para contribuir con el gol de la victoria del Real Madrid en Champions.

Bellingham se encontró con su mejor versión, luego de tener algunas actuaciones desdibujadas, que evidentemente respondían a fase de recuperación. El inglés no la ha tenido fácil, pero ya está aquí y vaya de que manera. Desde las gradas blancas se escucharon los coros 'Hey Jude!' mientras Birmingham abría sus brazos para hacer su típica celebración.

"Es una sensación increíble. Hacía mucho tiempo que no conseguía marcar. Sueño con ese momento en la Champions League contra un gran equipo y marcar el gol de la victoria. Es increíble. Aquí en casa, obviamente en mi primer partido de titular de la temporada, me sentí muy cómodo, me sentí muy bien, y lo disfruté muchísimo, para ser sincero. Jugar bien es importante, pero marcar el gol de la victoria también ayuda mucho al equipo. Estoy muy feliz. Es una noche genial", le contó Jude a Del Piero tras el partido, en el micrófono de CBS.

Seis meses después vuelve a brillar en el Bernabéu

El inglés, se sinceró y mostró autocrítica "Creo que el primer año jugamos con varias formaciones diferentes con Carlo. Le gusta ser adaptable en su forma de jugar y en la forma en que mueve a los jugadores. No sé qué cambió del primer año al segundo. Creo que si me tomo el tiempo de pensarlo, seguro que puedo encontrar ideas sobre dónde jugué y mi propio rendimiento. No pensé que el año pasado fuera un desastre, ni mucho menos. Creo que aún marqué 15 goles, di 14 asistencias y tuve muchos buenos momentos. Sé que la sensación general era que fue peor".

Bellingham asumió sus momentos malos “Yo también participé en eso, en lo que respecta a cómo no jugamos tan bien el año pasado. Aun así, hubo buenos momentos, pero no al nivel que quiero jugar. No tengo el mismo nivel que el primer año. Me operaron del hombro. Tengo un nuevo entrenador. Tiene esa forma de cómo queremos jugar. Habrá años en los que juegues bien, no ganes del todo, no juegues bien y luego no consigas ese toque que quizás tuvimos en el primer año. Tienes que aprender de ello. Si no, en clubes como este...".

Si se hace un breve repaso, Bellingham no celebraba un gol frente a las grandes del Bernabéu desde el 1 de abril de 2025. Esa noche Jude, fue clave con un tanto para meter al conjunto blanco en la final de Copa del Rey.

Contra la Juve volvió a revivir esa sensación de sentir a su afición celebrar un gol suyo “Es muy importante. Una de las diferencias entre el año pasado y el primero fue que teníamos eso. Incluso cuando no jugamos muy bien, en algunas de las últimas fases de la Champions League, conseguimos encontrar la manera de ganar".



"El año pasado no lo hicimos. Si jugábamos mal, nos castigaban. Estuvo mal. Hoy permitimos ocasiones. Lo importante es que mantuvimos la portería a cero y sólo necesitábamos una para ganar. Claro que, de ahora en adelante, queremos jugar mejor y anotar más. Pero hay que usarlo como punto de partida".