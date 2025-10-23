Real Madrid: Xabi Alonso recupera piezas claves para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid luego de vencer 1-0 a la Juventus por la Jornada 3 de la Champions League está centrado en LaLiga. El Clásico es el próximo gran compromiso que tiene el equipo de Xabi Alonso, que despertó con tres grandes noticias y un dolor de cabez para enfrentar al FC Barcelona.

El Madrid sufrió que logró un triunfo importante que le da confianz y tranquilidad para enfrentar el próximo domingo al Barca en el Santiago Bernabéu. Un duelo marcado marcado en rojo como el mismo Alonso señaló post victoria contra los italianos en Champions League.

La noticia positiva para Xabi es que tanto: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal se entrenaron con normalidad y podrían entrar en la convocatoria. Eso sí, esta situación es un dolor de cabeza para el entrenador que debe decidir y gestionar los minutos del trío.

¿Cómo cambia el once del Real Madrid con el regreso de Huijsen, Trent y Carvajal?

La recuperación de Huijsen, Trent y Carvajal permite a Xabi Alonso reordenar su defensa con piezas titulares. Dani aporta experiencia y recorrido por derecha, mientras A-A ofrece salida limpia y visión ofensiva. Dean, por su parte, refuerza la zaga central con solvencia táctica.

Por otra parte, Federico Valverde vuelve a la mitad de la cancha, donde mejor rinde, pero también donde es feliz. Esta situación no solo le da la oportunidada a Xabi de colocar su mejor once, también de probar varios sistemas tácticos para buscar la opción más óptimo para ganar.

Posibles once del Real Madrid para el Clásico

Hay dos variantes tácticas para el Real Madrid de cara al Clásico. Primero usar el 4-3-3 o el 4-2-3-1 para colocar todos sus jugadores importantes de cara a ganar el primer gran partido del club en 2025-26.