Real Madrid: Dean Huijsen sancionado pese al error arbitral reconocido

Real Madrid no contará con Dean Huijsen para el duelo contra el Espanyol por LaLiga. El análisis técnico que llevó a cabo el CTA, admitió que Jesús Gil Manzano se excedió al mostrar la tarjeta roja. Sin embargo, el Comité de Disciplina no retiró la tarjeta y tendrá un juego de sanción.

Huijsen fue expulsado ante la Real Sociedad por una falta sobre Oyarzabal. Gil Manzano la describió: “ocasión manifiesta de gol”, mientras el VAR no intervino. El Madrid presentó vídeo explicativo del CTA, pero Disciplina lo desestimó por no acreditar “error material manifiesto”.

La polémica arbitral en España continua semana a semana y el Real Madrid está empezando a cansarse de la situación. En las próximas semanas el club enviará un dossier con los errores que ellos han sufrido a la FIFA. Esto solo puede ocasionar que el arbitraje español quede fuera del Mundial 2026.

¿Qué significa Dean Huijsen para el Real Madrid de Xabi Alonso?

Dean Huijsen ha sido pieza clave del sistema de Xabi Alonso en lo que va de temporada 2025-26. El jugador español ha sido titular en la mayoría de los juegos del Real Madrid y tiene una explicación: fiabilidad, confianza y exigencia táctica para estar siempre concentrado.

En lo que va de campaña registra 18 recuperaciones y una asistencia, que combina con una salida limpia de balón, un juego aéreo sólido y una defensa que puede mover a cualquier delantero gracias a su 1.96 de estatura; es una de las contrataciones clave del equipo en los últimos años.

¿Quién reemplaza a Dean Huijsen para el duelo contra el Espanyol?

Real Madrid enfrentará al Espanyol este sábado 20 de septiembre en el Santiago Bernabéu por la Jornada 5 de LaLiga. La baja de Huijsen la debe cubrir Raúl Asencio, haciendo equipo con Eder Militao. Ambos parecen estar en un buen momento y en casa no deberían tener problemas.