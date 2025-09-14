¡Confirman el error! Revuelco en el arbitraje español tras expulsión directa a Dean Huijsen

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada liguera ha estado marcada por decisiones erróneas del cuerpo arbitral y el estallido llegó en la jornada sabatina tras la expulsión de Dean Huijsen, jugador del Real Madrid. Fran Soto, presidente de nuevo grupo del Comité Técnico de Árbitros, desde su llegada ha implementado cambiado en los aspectos que rodeaban al mundo del arbitraje en España.

Sin embargo, el revuelco de quejas por parte de los equipos y jugadores está haciendo dudar de los nuevos cambios, y del concepto que en el campo deben estar los mejores.

Las decisiones que ha tomado el nuevo CTA a propósito de lo que hacen unos y otros árbitros, se califican tras un periodo de reflexión y análisis, exceptuando el caso de González Fuertes por lo evidente de la acción con el gol concedido al Atlético ante el Alavés y su inmediato descanso.

Los árbitros tienen un régimen dentro de LaLiga, son calificados hasta por tres personas distintas en cada partido, quienes realizan un informe de lo que ven, empezando por el delegado arbitral en cada estadio y terminando por la jefatura técnica del CTA (Fernández Borbalán y Turienzo Álvarez). Se toman puntuaciones y conclusiones importantes de lo que hace y a veces deja de hacer. De esa calificación, se irán colocando los colegiados según sus méritos, aunque aún es breve porque apenas van por la 4ta jornada, ya se pueden sacar algunas conclusiones sobre unos y otros y el rango de partidos que va a pitar cada uno.

Medidas del nuevo CTA

El asusto es que el nuevo CTA ha implementado medidas que no son del agrado de todos los árbitros, sin embargo el colegiado está consciente del compromiso adquirido con los clubes y sobre la transparencia que debe existe en las decisiones.

Caso Dean Huijsen

Lo que ocurrió en la jornada sabatina en Anoeta con la expulsión de Huijsen llevó a una máxima alerta a eso de las 4:30 de la tarde. Es por eso que la jugada en cuestión será explicada durante la semana y se admitirá el error.

La expulsión directa al defensa blanco traerá consecuencias en forma de descanso, especialmente el de Figueroa Vázquez, por aquello decisión de no imponerse desde el VAR para que Gil Manzano rectificara lo que se ha sido finalmente un error y que también será analizado por el CTA.