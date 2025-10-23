Javier Tebas arremete contra los jugadores del Real Madrid tras suspensión del ‘Plan Miami’

Suscríbete a nuestros canales

La polémica por el ‘Plan Miami’ continúa. Javier Tebas, presidente de LaLiga, este jueves se dirigió a los medios de comunicación por primera vez tras la suspensión del Villarreal-Barcelona en Miami. La máxima autoridad del fútbol español dejó saber su pensar hacia los jugadores del Real Madrid.

Sobre si considera un fracaso la cancelación del encuentro en Miami, Tebas respondió “No existe esa palabra si lo he intentado. Lo sigo intentando. Hay bastante desconocimiento. Parte de un acuerdo judicial entre FIFA y Relevent. En FIFA, de acuerdo con ese acuerdo, hay una comisión para regularlo y ahí está LaLiga. Vamos a seguir trabajando. Queda camino por recorrer. Si no lo intentas sí que fracasas”.

Aseguró que tiene otros proyectos y aún le falta mucho camino por andar “Perder es subjetivo. Me hubiera gustado jugar el 20 de diciembre. Si eso se considera que es perder, pues sí. Ya lo dije, el partido de Miami no está ni entre los diez objetivos principales de LaLiga. Hay gente que me tiene ganas, que si perdiese al parchís también me lo dirían. No ha salido lo que me gustaría. Hay mucho camino”.

Dinero para el Barcelona

Laporta no ocultó que iba a ganar dinero con el encuentro que disputaría en la ciudad estadounidense , al respecto Tebas comentó “Cada uno lo entiende diferente. Al Villarreal la única compensación hubiera sido el desplazamiento de sus aficionados y la compensación de sus abonados. Que lo tenemos calculado entre cinco y siete millones de euros. El Barcelona a lo que se refiere es a las oportunidades de patrocinios. Encontrar nuevos y activar los actuales. A eso se refiere. Nosotros no intervenimos ni en la recaudación. Relevent no pagaría nada a los clubes por ir, cero”.

Sobre la censura, respondió “La línea editorial es que todo lo que ocurre en el partido tiene que estar relacionado con el mismo. Cuando ha habido un incidente o un espontáneo nunca hemos sacado las imágenes. Ni en resúmenes. Lo hemos mantenido. Teníamos que intentar que no se viese. Nos enteramos que iban a parar la misma tarde. Para planificar una campaña audiovisual se necesitan más días”.

“Queda poco tiempo en FIFA para que salga una reglamentación. Dos o tres meses. Seguimos trabajando y por eso nos reunimos con los jugadores. Para que tengan los datos. Hay que darlos en el momento adecuado. En el 2018 ya se dieron datos. Desde entonces no hay cambios sustanciales. Antes había muchas zancadillas” Tebas

El presidente de LaLiga comentó sobre lo dicho por los jugadores merengue, incluso enfatizó sobre las palabras del guardameta blanco “Hay muchas circunstancias. El proceso no fue fácil en el 2018 y tampoco ahora. UEFA nos ha dicho que sí a regañadientes. El comisario europeo… Los jugadores del Real Madrid diciendo que adulteran… Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando. Dice lo mismo. ¿Qué van a decir? ¿Se van a atrever a decir lo contrario?”.

Tebas aseguró que prefirió respetar ambos clubes y anunciar la noticia a través de un comunicado “Recibimos a las 19:30 que se va a rescindir (el juego en Miami) Iba a llegar de alguna forma y más fea. Saldría la noticia. Valoré que era mejor un comunicado que un tuit o una noticia. El momento no era ese, pero no nos quedó otra opción”.

¿Se precipitó anunciando la fecha?: “Sabíamos que lo que quedaba era algo formal en Estados Unidos. Lo de Concacaf hubiera salido adelante. FIFA había firmado un acuerdo judicial”.