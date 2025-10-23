Estados Unidos anuncia beneficios económicos de más de 13,000 dólares para estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos ha confirmado que tanto ciudadanos como extranjeros podrán recibir más de 13,000 dólares al año a través de un depósito directo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa educativo Cal Grant A. Este beneficio es especialmente relevante para los estudiantes en California.

El Cal Grant A es una beca estatal no reembolsable que ayuda a cubrir el costo total o parcial de la matrícula en universidades públicas o privadas dentro del estado de California. Este programa está diseñado para facilitar el acceso a la educación superior, incluso para aquellos que no poseen un estatus migratorio legal, siempre que cumplan con las condiciones del California Dream Act.

Requisitos para acceder al beneficio

Para ser elegible para el Cal Grant A y recibir el depósito de más de 13,000 dólares, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Residencia Escolar: Haber cursado al menos tres años en escuelas de California.

• Educación Secundaria: Graduarse de una preparatoria estatal o tener un diploma equivalente (como GED, HiSET o TASC).

• Inscripción Universitaria: Estar inscrito en una universidad o community college acreditado.

• Declaración Jurada: Firmar una declaración jurada para regularizar el estatus migratorio cuando sea posible.

• Visa: No poseer una visa de no inmigrante (como F, J, H, L, A, B o C).

Además, los solicitantes que tengan Visa U, TPS o que cumplan con los criterios de la ley AB 540 también son elegibles. Es importante destacar que toda la información se maneja con estricta confidencialidad y no se comparte con el gobierno federal.

Montos y formas de pago

El monto del depósito varía según la institución educativa, pero puede alcanzar hasta 13,104 dólares anuales. Los pagos se realizan mediante depósito directo a la universidad o a la cuenta del estudiante dentro del sistema universitario. A continuación se detallan los montos actualizados para el año lectivo 2025/2026:

• Universidades de California (UC): Hasta 13,104 dólares por año.

• Universidades Estatales (CSU): Hasta 5,742 dólares por año.

• Universidades Privadas sin Fines de Lucro: Hasta 9,220 dólares por año.

Proceso de solicitud

Para acceder a este beneficio, los interesados deben seguir estos pasos:

1. Completar la solicitud en el sitio web oficial (csac.ca.gov) antes del 2 de marzo del año lectivo correspondiente.

2. Presentar la verificación del GPA emitida por la escuela.

3. Revisar el estado de la solicitud en WebGrants for Students.

El beneficio puede renovarse hasta por cuatro años consecutivos, siempre que el estudiante mantenga los requisitos académicos y continúe matriculado en una institución calificada.