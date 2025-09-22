Nuevos beneficios económicos: El Gobierno anuncia cheques de $600 y estímulos de más de $1,000

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado la posibilidad de entregar cheques de "reembolso arancelario" por un monto de 600 dólares a ciudadanos y familias que cumplan ciertos requisitos. Esta medida surge como resultado de las nuevas cargas aduaneras impuestas a casi todas las naciones del mundo y busca beneficiar a quienes han contribuido con sus impuestos.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump explicó que la entrega de estos cheques se financiaría a partir de los ingresos generados por los nuevos aranceles. Según datos del Tesoro, entre abril y julio, el país recaudó aproximadamente 100,000 millones de dólares gracias a estas medidas. Además, el asesor de Trump, Peter Navarro, pronosticó que los aranceles podrían generar hasta 600,000 millones de dólares anuales.

La iniciativa para proporcionar estos cheques fue presentada por el senador republicano Josh Hawley, quien propuso que cada ciudadano reciba al menos 600 dólares. Esta propuesta cobró fuerza tras las declaraciones iniciales del presidente sobre la posibilidad de enviar estos pagos.

Nuevos aranceles y su impacto

Como parte de esta estrategia económica, se anunció la implementación de un arancel del 50% sobre una amplia gama de productos provenientes de India. Este aumento se suma a un incremento adicional del 25% sobre la tasa vigente, en respuesta a las compras que India realiza de crudo ruso. Estas acciones buscan no solo generar ingresos para el gobierno, sino también incentivar cambios en las prácticas comerciales internacionales.

Cheques de estímulo por $1,390: Ayuda adicional para los ciudadanos

En un contexto paralelo, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) han confirmado la aprobación de un nuevo cheque de estímulo por un monto de 1,390 dólares. Esta medida tiene como objetivo aliviar la carga económica que enfrentan muchos hogares debido a la inflación y el aumento del costo de vida.

Los criterios para acceder a este beneficio son similares a los establecidos en programas anteriores. Los límites de ingresos son los siguientes:

• Hasta $75,000 anuales para contribuyentes individuales.

• Hasta $150,000 para parejas que presentan declaración conjunta.

• Hasta $112,500 para jefes de hogar.

A medida que se espera más información sobre la implementación de estos cheques y estímulos económicos, millones de contribuyentes están atentos a cómo estas medidas podrían impactar sus finanzas personales.