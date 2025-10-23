Nuevas oportunidades de entrada a Estados Unidos: Viajar sin visa ni pasaporte

Suscríbete a nuestros canales

La visa americana ha sido tradicionalmente un documento esencial para la mayoría de los viajeros que desean ingresar a Estados Unidos. Para aquellos que no son ciudadanos de países con exenciones, este permiso es un requisito indispensable en el puerto de entrada, donde oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizan inspecciones rigurosas.

Sin embargo, hay buenas noticias para los mexicanos que buscan viajar a EEUU. Sin necesidad de una visa. Aquellos que califiquen para tramitar una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) pueden ingresar al país sin este documento. Dependiendo del medio de transporte elegido, incluso podrían no necesitar un pasaporte.

La BCC es una tarjeta laminada con tecnología avanzada que permite a las autoridades verificar la identidad de su portador. Este documento ofrece una solución práctica para quienes desean visitar Estados Unidos por motivos de turismo o negocios.

Condiciones de uso de la BCC

La CBP detalla que, si la BCC se presenta sin un pasaporte, permite la entrada a Estados Unidos por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México, con estadías de hasta 30 días en zonas específicas. Si se acompaña de un pasaporte, la BCC funciona como una visa tipo B, válida para cualquier parte del país, sin importar el medio de transporte.

Zonas permitidas para ingreso

Es importante destacar que los portadores de una BCC que ingresen por tierra o mar solo podrán visitar la "zona fronteriza", que incluye:

• California: menos de 40 km de la frontera

• Arizona: menos de 120 km de la frontera

• Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

• Texas: menos de 40 km de la frontera

Requisitos para tramitar la BCC

Para aquellos interesados en obtener este documento y viajar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte, es fundamental cumplir con ciertos requisitos:

1. Ser mexicano y residir en México al momento de la tramitación.

2. Cumplir con todos los criterios de elegibilidad para la visa B1 o B2.

3. Demostrar vínculos sólidos con México que justifiquen el regreso.

La posibilidad de ingresar a Estados Unidos con una Tarjeta de Cruce Fronterizo representa una opción accesible para muchos mexicanos.