EEUU alerta a padres: Nuevos requisitos para pasaportes de bebés en 2025 podrían afectar su ciudadanía

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) implementará cambios significativos en el proceso de solicitud de pasaportes para bebés y menores de 16 años desde 2025, las modificaciones buscan reforzar la verificación de identidad y custodia, aunque podrían generar complicaciones para los padres que no cumplan con los nuevos lineamientos. No hacerlo correctamente podría incluso afectar el reconocimiento de la ciudadanía del menor.

Tipos de pasaporte y su validez

Los menores ciudadanos estadounidenses podrán seguir eligiendo entre dos tipos de documentos: la libreta pasaporte, que permite viajes por aire, mar y tierra a nivel internacional, y la tarjeta pasaporte, válida únicamente para ingresar por tierra o mar desde Canadá, México o las Bermudas. Ambos formatos tendrán una duración limitada de cinco años, sin posibilidad de renovación automática.

Documentos obligatorios para el trámite

El DOS estableció que los padres o tutores deben presentar el formulario DS-11, junto con una prueba de ciudadanía del menor. Entre los documentos aceptados se incluyen:

Acta de nacimiento certificada.

Reporte consular de nacimiento en el extranjero.

Certificado de naturalización o ciudadanía.

Además, se deberán mostrar los documentos de paternidad (como actas o decretos judiciales) y una identificación oficial válida de los progenitores o tutores legales.

Consentimiento de ambos padres

Uno de los puntos más importantes del nuevo reglamento es el consentimiento de ambos progenitores, los padres deben estar presentes durante la solicitud, y si uno no puede asistir, deberá autorizar el proceso mediante el formulario DS-3053, firmado ante notario. En casos de custodia exclusiva, será necesario presentar documentación judicial que acredite la autoridad legal del solicitante.

Si ninguno de los padres puede acudir, un tercero podrá representar al menor siempre que presente una declaración jurada notariada emitida por ambos progenitores, con una antigüedad máxima de tres meses. En casos de imposibilidad para localizar a uno de los padres, el solicitante deberá llenar el formulario DS-5525, donde se expliquen las circunstancias y se anexen pruebas justificativas.

Foto: Pasaporte

Costos y servicios adicionales

El trámite conlleva dos pagos: uno al Departamento de Estado y otro a la oficina de aceptación. Los precios actualizados son:

Libreta pasaporte: USD 100 + USD 35.

Tarjeta pasaporte: USD 15 + USD 35.

Ambos formatos: USD 115 + USD 35.

También existen servicios acelerados con un costo adicional de USD 60 y envío exprés de USD 22,05. Los pagos deben hacerse mediante cheque o giro postal a nombre del “U.S. Department of State”.