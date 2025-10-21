Pensión IVSS de noviembre: Conoce las fechas de pago y cómo verificar si ya la recibiste

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) confirmó la fecha del pago correspondiente a la pensión del mes de noviembre, según el anuncio oficial, el depósito se realizará mañana miércoles 22 de octubre y mantendrá el monto de 130 bolívares, equivalente al salario mínimo vigente en el país. Este pago se efectúa de manera anticipada, como ha sido habitual durante los últimos meses.

Monto y valor en divisas

El monto asignado a cada pensionado continúa siendo de 130 bolívares. El IVSS aconsejó a los adultos mayores hacer uso de la banca electrónica para verificar la acreditación del pago, las entidades financieras cuentan con servicios en línea donde los pensionados pueden revisar sus movimientos y saldo disponible.

Bono Contra la Guerra Económica

Además del pago mensual, se espera la activación del Bono Contra la Guerra Económica a través de la Plataforma Patria. Este beneficio complementario se entrega progresivamente a los pensionados registrados y tiene como objetivo apoyar sus ingresos mensuales, para recibirlo, es fundamental que los usuarios tengan actualizados sus datos personales y bancarios.

Cómo verificar el pago

Para comprobar el depósito, los pensionados pueden seguir estos pasos:

Ingresar al portal del banco donde reciben la pensión. Consultar la sección “Movimientos” o “Últimos depósitos”. Revisar que aparezca la acreditación del IVSS correspondiente a noviembre. En caso de recibir bonos, ingresar también a www.patria.org.ve y verificar los movimientos más recientes.

El IVSS reiteró la importancia de mantener la información actualizada tanto en el sistema bancario como en la Plataforma Patria, esto garantiza que los pagos lleguen sin contratiempos.