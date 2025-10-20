Precio del dólar para este martes 21 de octubre según Banco Central de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este martes 21 de octubre. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV ambas monedas tuvieron un cambio al cierre de la jornada del lunes 20 del mes en curso. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 207,89 mientras que el euro se plantó en 242,21 bolívares.

Cotización del dólar en otros bancos

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra fue el Provincial con Bs 207,50 mientras que para la venta fue Banesco con 215,24 bolívares.

En lo que va de 2025, el monto de intervención cambiaria llegó a 2.793 millones de dólares, una cantidad inferior en 32,26% al desembolso de divisas del BCV a los bancos en el lapso equivalente de 2024.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.