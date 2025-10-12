Extraoficial: Conozca la fecha de pago de la pensión del IVSS

Suscríbete a nuestros canales

Los pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS) se mantienen a la espera del próximo pago correspondiente al mes de noviembre de 2025. A través de las redes sociales, circula una información sobre la posible fecha, basándose en el cronograma habitual.

¿Cuándo recibirán el pago los pensionados?

Según el historial de pagos, los abuelos recibirán el depósito el próximo martes 21 de octubre. El monto es de 130 bolívares igual que el salario mínimo vigente en Venezuela. No obstante, exhortamos a los pensionados a corroborar los detalles mediante las redes sociales oficiales del IVSS y sus canales aliados.

De igual modo, se estima que esa misma fecha cobren el Ingreso Contra la Guerra Económica de 50 dólares indexados, los cuales serán habilitados en el monedero del Sistema Patria.

¿Cuáles son los requisitos para optar por la pensión del IVSS?

De acuerdo a información reseñada por el IVSS en su portal web los trabajadores deben cumplir con una serie de requisitos para optar por la pensión de vejez:

Edad requerida: Las mujeres deben tener 55 años y los hombres a partir de los 60 años.

Número de Cotizaciones: Mínimo 750 acumuladas.

Documento de Identidad : Debe consignarlo al acudir a la oficina del IVSS, para formalizar la solicitud.

Solicitud de Prestaciones en Dinero: Llamada “forma 14-04”. Deben ser 2 originales.

Constancias de trabajo: De los últimos 6 años, conocida como “forma 14-100”.

