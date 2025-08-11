IVSS: Conozca los requisitos y el paso a paso para activar su pensión por incapacidad

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ofrece la pensión por incapacidad a asegurados que, debido a una enfermedad profesional o un accidente laboral, no pueden seguir desempeñando sus funciones.

Antes de iniciar cualquier trámite, el primer paso es ingresar a la página oficial del IVSS y realizar la consulta de pensionado. Esto permite confirmar si el beneficio se encuentra activo o si es necesario acudir a una oficina para regularizar la situación, dicha verificación es fundamental para evitar retrasos en el proceso.

Pasos a seguir si la pensión IVSS está inactiva

Cuando el sistema indica que la pensión no está activa, el beneficiario debe presentarse en cualquier sede del IVSS con los siguientes documentos:

Solicitud de Evaluación de Discapacidad (forma 14-08).

Fe de vida vigente.

Otros soportes que la institución pueda requerir según el caso.

Documentos necesarios para una nueva solicitud

Si se trata de una solicitud desde cero, el interesado deberá consignar

Solicitud de Prestaciones en Dinero (forma 14-04) en dos originales.

Constancia de trabajo (forma 14-100).

Solicitud de Evaluación de Discapacidad (forma 14-08).

Evaluación de incapacidad residual.

Cédula de identidad.

Declaración de accidente (forma 14-123) en caso de enfermedad común.

El grado de incapacidad será determinado por la Comisión Evaluadora del IVSS bajo las normas especiales vigentes. Para los solicitantes nacionalizados, es obligatorio anexar una copia legible de la Gaceta Oficial que acredite su nacionalización.

El IVSS ha informado que algunos pensionados por incapacidad están en un proceso de actualización de información, por esta razón, es recomendable seguir las cuentas oficiales en redes sociales y consultar periódicamente el estatus en la web.