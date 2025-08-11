INAMEH: Pronóstico del clima para hoy 11 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical N.º 24 se desplazará sobre el territorio venezolano en las próximas horas, generando condiciones meteorológicas variables en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial para este lunes 11 de agosto, se espera que el paso del sistema atmosférico provoque cielos parcialmente nublados en gran parte de Venezuela, acompañados de zonas con nubosidad y lluvias.

Regiones con mayor probabilidad de precipitaciones

Según el Inameh, las áreas con mayor incidencia de nubosidad y lluvias serán:

Guayana Esequiba

Delta Amacuro

Bolívar

Amazonas

Este de Sucre

Nueva Esparta

Norte de Monagas

Norte de Anzoátegui

Guárico

La Guaira

Distrito Capital

Este de Falcón

Apure

Oeste de Barinas

Sur de Portuguesa

Trujillo , Mérida y Táchira

Zulia

Estas zonas podrían experimentar lluvias de intensidad variable, acompañadas en algunos casos por descargas eléctricas.

Pronóstico para la tarde y noche

El Inameh advierte que para la tarde y noche se prevé un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos de intensidad variable y tormentas eléctricas ocasionales.

Las regiones más afectadas serán:

Guayana Esequiba

Delta Amacuro

Bolívar

Amazonas

Nororiente

Centro Norte

Llanos Centrales y Occidentales

Región de Los Andes

Zulia

Clima en la Gran Caracas

Para la Gran Caracas, el pronóstico indica que en horas de la mañana habrá nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas.

A partir del mediodía, se espera un aumento significativo de la nubosidad, acompañado de precipitaciones de intensidad variable, que podrían extenderse hasta la noche.