Dayra Lambis sufre dolorosa pérdida: "Te llevas un pedazo"

La presentadora, modelo y exreina de belleza venezolana Dayra Lambis ha utilizado su perfil de Instagram, para compartir el inmenso dolor que siente por la muerte de su perrito Blacky. La morena que vive en Miami, Estados Unidos, posteó un carrusel de imágenes con la mascota y un doloroso mensaje.

Mal momento

La también bailarina mostró los momentos más felices con el canino en Venezuela, en la playa, en viajes y hasta en la intimidad de su hogar, junto a su único hijo Serafín.

Dayra comentó que cuando agarró a Blacky tenía tan solo 3 meses de nacido, desde entonces crearon un enorme vínculo de amor y complicidad hasta los últimos días.

Afirmó que fue duro ver a su mascota envejecer sin poder escuchar, ver y tener aullidos de dolor, por lo que la familia decidió darle el descanso eterno.

"Te llevas un pedazo de mi corazón, pero nuestro amor no conoce despedida, porque es eterno. Con mis manos intentaba calmar tú dolor y sanar tus huesos. Gracias por tanto", escribió en su perfil de la camarita.

Por siempre juntos

La publicación en cuestión de minutos se llenó de mensajes de condolencias para Dayra por la partida del perrito, logrando hasta el momento más de 16 mil me gusta y múltiples comentarios.

Un dolor parecido vivió la Miss Universo 1993 de Puerto Rico, Dayanara Torres, quién hace días se despidió de su perrita con un doloroso mensaje.

En una entrevista con "El Gordo y la Flaca", soltó lágrimas por la partida de su amiga, compañera e hija, como la llamaba de cariño.