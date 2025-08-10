Clima

INAMEH: pronóstico del clima en Venezuela para hoy 10 de

Durante la mañana, se espera nubosidad parcial en gran parte de Venezuela

Por Meridiano

Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 08:50 am
INAMEH: pronóstico del clima en Venezuela para hoy 10 de agosto
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela (INAMEH) ha emitido un pronóstico del tiempo para hoy, destacando la presencia de nubosidad y precipitaciones en varias regiones del país.

Clima en la mañana: ¿Dónde lloverá?

Durante la mañana, se espera nubosidad parcial en gran parte de Venezuela. Sin embargo, se prevén zonas con nubosidad y precipitaciones en las siguientes áreas:

  • Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas.

  • Este de Sucre y Nueva Esparta.

  • Sur de Monagas y sur de Anzoátegui.

  • Este de Falcón, norte de Lara, norte de Yaracuy.

  • Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

Pronóstico para la tarde y noche: Aumentan las lluvias y descargas eléctricas

En la tarde y la noche, se estima un incremento en la cobertura nubosa, con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas. Las zonas más afectadas serán:

  • Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

  • Nororiente, Región Central y Llanos Centrales.

  • Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Domingo 10 de Agosto de 2025
Clima