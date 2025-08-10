INAMEH: pronóstico del clima en Venezuela para hoy 10 de

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela (INAMEH) ha emitido un pronóstico del tiempo para hoy, destacando la presencia de nubosidad y precipitaciones en varias regiones del país.

Clima en la mañana: ¿Dónde lloverá?

Durante la mañana, se espera nubosidad parcial en gran parte de Venezuela. Sin embargo, se prevén zonas con nubosidad y precipitaciones en las siguientes áreas:

Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas.

Este de Sucre y Nueva Esparta.

Sur de Monagas y sur de Anzoátegui.

Este de Falcón, norte de Lara, norte de Yaracuy.

Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

Pronóstico para la tarde y noche: Aumentan las lluvias y descargas eléctricas

En la tarde y la noche, se estima un incremento en la cobertura nubosa, con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas. Las zonas más afectadas serán: