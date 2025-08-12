Kylie Jenner derrite las redes con el mensaje para Venezuela ¡Kailymar!

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria, modelo e influencer Kylie Jenner ha encendido las redes sociales, tras enviar un mensaje de amor y respeto a Venezuela. La más pequeña del clan Kardashian-Jenner, estuvo en un video de la criolla Victoria Villarroel, diciendo palabras que han emocionado a más de uno.

Cercana a Venezuela

Ya la hija menor de Kris Jenner, había demostrado su amor por Venezuela, realizando un divertido trend con la canción “Noches de Media Luna” de Diveana.

Luego en el baño de su lujosa residencia estaba con su maquillador Ariel Tejada, quien le enseñó a decir “arrechisim*”, una palabra muy popular en el país para describir cuando una mujer, ropa y objetivo se ve increíble, apoteósico o llamativo.

Nuevo video

Sin embargo, el nuevo clip compartido por la venezolana Victoria Villaroel demuestra el verdadero cariño y cercanía que tiene Kylie con nuestra nación, ya que expresó con cara de enorme felicidad: “Te amo Venezuela”.

Misma opinión de amor compartió Ariel, encargado de todos los icónicos makeup que Jenner impone en alfombra rojas, eventos y galas en el mundo.

Victoria que acumula dos millones de seguidores en Instagram, fue mucho más allá y dijo que era un grupo de cuatro venekas.

“Por fin, por fin, tengo a la Kylie con mi gente venezolana. Amamos a Venezuela, somo cuatro venekas”, expresó Villaroel.

Comentarios para Kylie

Las redes sociales han explotado de emoción por las palabras de la socialité de 27 años, muchos considerándola venezolana y con el nombre de Kailymar.

“Kylie nació en Lechería orgullo 100% venezolana”, “Keylimar”, “Mano, esa mujer va a ir a Venezuela”, “Bienvenida kyliemar”, son algunas de las opiniones.