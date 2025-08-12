MiLB: Así le ha ido en esta campaña al mejor prospecto venezolano del 2025

Suscríbete a nuestros canales

El ranking de los mejores prospectos del beisbol ha sido actualizado, y por supuesto, son varios los peloteros venezolanos que forman parte de este prestigioso listado. Para ser más precisos, son ocho los jugadores criollos que aparecen en el top 100 de los mejores prospectos de la actualidad, un número bastante positivo.

De entre todos los criollos que figuran, el que más destaca es el campocorto Franklin Arias, quien pertenece a los Medias Rojas de Boston, y quien ha sido nombrado como el prospecto número 24 de las Grandes Ligas en la actualidad, además de ser el número uno de su organización.

Arias, quien tiene 19 años de edad y fue tomado por los Navegantes del Magallanes el año pasado en el primer Draft de Nuevas Firmas de la LVBP, ha tenido una zafra bastante positiva, por lo que tiene todo el sentido del mundo que haya ganado todavía más importancia en este listado.

Franklin Arias y su brillante 2025

A sus 19 años de edad, Franklin Arias ha crecido a pasos agigantados dentro de las granjas de los Medias Rojas de Boston. El oriundo de Caracas firmó con los patirrojos en enero de 2023, y solo pasó un año en la Liga de Verano de Dominicana, ya que su buen rendimiento hizo que saltara rápidamente a la Florida Complex League, y posteriormente a Clase A.

Los buenos números en Clase A hicieron que el criollo subiera este año a Clase A Fuerte, y en total, en 2025 batea para .282/.335/.388/.723, con cinco cuadrangulares y 50 carreras impulsadas. Defensivamente también ha sido una garantía, ya que ha cometido tan solo cinco errores en 656.2 entradas en el campo corto.

Sin duda, al hablar de Franklin Arias, hablamos de uno de los talentos más importantes de todo el sistema de Ligas Menores en la actualidad, y de un jugador que podría dar mucho de qué hablar en nuestro país. Además, hay que recordar que ya pertenece a Magallanes, por lo que no podemos descartar verlo en un futuro no tan lejano con los filibusteros para seguir con su desarrollo.