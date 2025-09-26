Balón de Oro

¿Cuál ha sido la diferencia entre el 1º y 2º lugar en el Balón de Oro?

En la última década ha existido una gran paridad entre los dos mejores de cada temporada 

Por

Carlos Mora
Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 02:21 pm
El margen de victoria entre el primer y el segundo clasificado del Balón de Oro en la última década ha sido un reflejo directo del nivel de dominio individual o de la intensa competencia en cada temporada.

Analizar esta brecha revela que el premio ha pasado de ser una "goleada" en la época dorada de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a definirse por un margen mínimo, donde cualquiera puede levantar el prestigioso premio.

Para entender dicha situación, es importante ver la diferencia de puntos entre el 1º y el 2º lugar en las diez ediciones más recientes (considerando la cancelación de 2020 por COVID-19).

La diferencia entre 1º y 2º de la última década

Edición Ganador vs. Segundo lugar Diferencia de puntos Nivel de competencia
2025 Dembelé vs. Yamal 321 puntos Victoria clara
2024 Rodri vs. Vinicius 41 puntos Muy ajustada
2023 Messi vs. Haaland 105 puntos Victoria significativa
2022 Benzema vs. Mané 386 puntos Victoria clara
2021 Messi vs. Lewandowski 33 puntos La más ajustada de Messi
2020 Premio Cancelado por COVID-19 N/A N/A
2019 Messi vs. Van Dijk 7 puntos La más reñida de la década
2018 Modric vs. Cristiano 277 puntos Victoria clara
2017 Cristiano vs. Messi 276 puntos Victoria clara
2016 Cristiano vs. Messi 429 puntos Mayor goleada de la década

Cabe destacar, que en la temporada 2015, no se tienen los puntos directos en el sistema actual, debido a que anteriormente, la diferencia se medía por porcentaje. En aquella edición, Lionel Messi ganó el Balón de Oro con el 41,33% de los votos, mientras que Cristiano Ronaldo obtuvo el 27,76%.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Balón de Oro