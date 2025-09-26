¿Cuál ha sido la diferencia entre el 1º y 2º lugar en el Balón de Oro?

El margen de victoria entre el primer y el segundo clasificado del Balón de Oro en la última década ha sido un reflejo directo del nivel de dominio individual o de la intensa competencia en cada temporada.
Analizar esta brecha revela que el premio ha pasado de ser una "goleada" en la época dorada de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a definirse por un margen mínimo, donde cualquiera puede levantar el prestigioso premio.
Para entender dicha situación, es importante ver la diferencia de puntos entre el 1º y el 2º lugar en las diez ediciones más recientes (considerando la cancelación de 2020 por COVID-19).
La diferencia entre 1º y 2º de la última década
|Edición
|Ganador vs. Segundo lugar
|Diferencia de puntos
|Nivel de competencia
|2025
|Dembelé vs. Yamal
|321 puntos
|Victoria clara
|2024
|Rodri vs. Vinicius
|41 puntos
|Muy ajustada
|2023
|Messi vs. Haaland
|105 puntos
|Victoria significativa
|2022
|Benzema vs. Mané
|386 puntos
|Victoria clara
|2021
|Messi vs. Lewandowski
|33 puntos
|La más ajustada de Messi
|2020
|Premio Cancelado por COVID-19
|N/A
|N/A
|2019
|Messi vs. Van Dijk
|7 puntos
|La más reñida de la década
|2018
|Modric vs. Cristiano
|277 puntos
|Victoria clara
|2017
|Cristiano vs. Messi
|276 puntos
|Victoria clara
|2016
|Cristiano vs. Messi
|429 puntos
|Mayor goleada de la década
Cabe destacar, que en la temporada 2015, no se tienen los puntos directos en el sistema actual, debido a que anteriormente, la diferencia se medía por porcentaje. En aquella edición, Lionel Messi ganó el Balón de Oro con el 41,33% de los votos, mientras que Cristiano Ronaldo obtuvo el 27,76%.