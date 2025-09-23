Dembélé se corona y activa profecía del Balón de Oro

Suscríbete a nuestros canales

Ousmane Dembélé se alzó como el sexto jugador de nacionalidad francesa en conquistar el Balón de Oro, sumándose a una lista histórica junto a Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Dembélé, comenzará el Mundial de Fútbol 2026 con el flamante premio individual en su historial. Sin embargo, si a las predicciones y estadísticas nos referimos, esto no sería del grado para los creyentes de Francia. Pues hay ciertos hechos que vienen cargados de tormentos en el mundo del fútbol.

Ya que ningún ganador del flamante galardón del Balón de Oro previo al Mundial, ha podido levantar el título al siguiente año, muchos lo señalan como “La Maldición del Balón de Oro" ⁩

Dato Extra

A todas estadísticas se le puede sumar que cada vez que un francés logró ganar el dorado premio, al año siguiente Argentina consigue el título del Mundial.

Historial de Argentina

1985 Platini (gana Balon de Oro).

1986 Argentina (gana el Mundial)

Octubre 2022 Benzema (Gana Balon de Oro).

Diciembre 2022 Argentina (gana Mundial).