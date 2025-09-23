Ousmane Dembélé dominó a Lamine Yamal en el Balón de Oro

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes, el Thêatre du Châtelet fue testigo de una noche inolvidable para los locales, puesto que un jugador francés volvió a conquistar un Balón de Oro.

France Football, como medio encargado de la votación y organización de este prestigioso evento, no solo escogió a Ousmane Dembélé como ganador, sino que manifestó que no hubo dudas de que éste se llevaría el galardón.

¿Qué opinó France Football?

"Si tuviera que dar una tendencia, honestamente, no hubo competencia. Ousmane ganó con bastante claridad. Convenció ampliamente a nuestros jurados del Balón de Oro. Es un Balón de Oro que, a priori, tiene autoridad entre nuestros votantes”, fue la explicación de Vincent Garcia, editor jefe de France Football.

Mientras aclaraba -sin dar cifras- la posible diferencia de votos entre Ousmane y otros competidores directos, también mencionó que en varias partes del mundo estuvo claro el principal candidato.

"Vitinha obtuvo algunos primeros puestos, Achraf Hakimi también, pero realmente muy pocos. Ousmane Dembélé ganó ampliamente los votos en todos los continentes, ya sea en África, Europa, América del Sur o América del Norte”, mencionó García, afirmando que el resultado final fue claro y contundente.

Por su parte, el talentoso extremo francés se convirtió en el sexto en la historia de su país que levanta esta distinción al mejor jugador del año. En total, son 8 las ocasiones en las que un jugador oriundo de Francia se lleva el premio: Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema (2002) y Ousmane Dembélé (2025).