Balón de Oro 2025: Mira la emotiva reacción de la familia de Ousmane Dembélé

El mundo del fútbol presenció uno de los momentos más conmovedores en la gala del Balón de Oro 2025, con la coronación de Ousmane Dembélé como el mejor jugador de la temporada 2025.

Tras una campaña excepcional, que muchos consideran la mejor de su carrera, el astro francés subió al escenario para recibir el máximo galardón individual, y su emotiva reacción se convirtió en el centro de todas las miradas.

¡Agradecimiento total!

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, el "Mosquito" dedicó su discurso a las personas más importantes de su vida: su familia. "A mi madre, quiero agradecerte. Siempre has estado ahí para mí, mamá", expresó el jugador, quien nunca ha ocultado el papel fundamental que su familia ha desempeñado en su vida y carrera.

Sus palabras resonaron con una profunda gratitud, reconociendo el apoyo incondicional que recibió en los momentos más difíciles.

El punto culminante de la noche llegó cuando Ousmane Dembélé se dirigió al resto de su familia. "Hemos vivido tantas cosas juntos. Lo hemos vivido todo. Siempre estaremos juntos", afirmó conmovido.

Su madre lo acompañó en el escenario

Justo después, en un gesto cargado de emoción, su madre subió al escenario para fundirse en un abrazo con su hijo, un momento que simbolizó el sacrificio, la dedicación y el amor que los unió en el camino hacia la cima.

Este triunfo de Dembélé no es solo el reconocimiento a su brillante desempeño en el campo, sino también el reflejo de un viaje personal. Después de superar lesiones y críticas, el delantero demostró que la perseverancia y el apoyo familiar son elementos clave para alcanzar la grandeza.