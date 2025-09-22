Balón de Oro 2025: Todos los premios del fútbol femenino

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes se celebró en la ciudad de París la gala del Balón de Oro, donde se entregaron distintos galardones, entre los que destacan los de Mejor Futbolista de la temporada en la rama masculina y femenina.

En esta última, Aitana Bonmatí fue galardonada con el premio mayor, el del Balón de Oro a a jugador más destacada, lográndolo por tercera vez para convertirse en la mayor ganadora de la historia.

Por supuesto, este no fue el único premio que se otorgó para reconocer al fútbol femenino, sino que también fueron entregados trofeos a Mejor Jugadora Joven, Mejor Entrenadora, Mejor Portera, Máxima Goleadora y Mejor Club.

Arsenal, el Mejor Equipo del Mundo

Las 'Gunners' consiguieron levantar por segunda ocasión en su historia la Liga de Campeones Femenina de la UEFA tras imponerse sobre el FC Barcelona. Sumado a esto, contó con cuatro de las diez mejores jugadoras del ranking.

Trofeo Johan Cruyff

Este premio se entregó al mejor o a la mejor entrenadora en el fútbol femenino. Por la rama masculina, lo ganaría Luis Enrique Martínez, del Paris Saint-Germain, mientras que en la rama femenil lo hizo Sarina Wiegman.

La neerlandesa, quien entrena a la selección de fútbol de Inglaterra, conquistó por segunda edición consecutiva la Eurocopa Femenina tras derrotar a una España campeona del mundo, reivindicando el dominio británico en el Viejo Continente.

Trofeo Kopa

Luego de que se anunciase a Lamine Yamal como el Mejor Jugador Joven en fútbol masculino, en la parte femenina fue ganadora la española Vicky López, también futbolista del Fútbol Club Barcelona.

La volante ofensiva de diecinueve años de edad fue subcampeona de la Eurocopa con España y subcampeona de la Champions League con el Barcelona, al mismo tiempo que ganó el triplete local de Liga, Copa de la Reina y Supercopa.

Trofeo Yashin

La mejor guardameta del mundo no podía ser otra distinta a Hannah Hampton, quien cuida la portería del Chelsea femenil. Logró quitarle la titularidad a Mary Earps en la selección inglesa y fue campeona de Europa.

Trofeo Gerd Müller

Sin duda, el premio más justo al tener como único criterio ser la jugadora con más goles en la temporada, independientemente de la liga donde juegue. Ewa Pajor, del FC Barcelona, fue la ganadora.

Con cuarenta y ocho goles en todas las competencias, la polaca fue clave en el ataque del equipo culé, que se hizo con todos los títulos a nivel nacional y llegó a la final de la Champions Femenina. Cabe destacar que Pajor quedó octava en el ranking del Balón de Oro.

