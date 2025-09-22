Balón de Oro 2025: Paris Saint-Germain es el mejor club del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes se celebra la gala del Balón de Oro, premio que entrega la revista France Football al mejor futbolista de la pasada temporada. Del mismo modo, también fueron otorgadas otras distinciones a equipos y jugadores.

Entre esas distinciones, se encuentra la del Mejor Club Masculino del año, la cual se terminaría llevando el Paris Saint-Germain, equipo que se impuso tanto a nivel local como a nivel internacional sobre el resto de Europa.

Habiendo ganado la Ligue 1 y la Copa de Francia, la escuadra que dirige Luis Enrique Martínez consiguió, por primera vez en su historia, conquistar la Liga de Campeones de la UEFA tras golear por cinco a cero al Inter de Milán.

Cabe destacar que se trata del primer triplete del 'Rouge-et-bleu', además de llegar a la Gran Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, eliminando a equipos como Bayern Mpunich y Real Madrid, aunque caería ante el Chelsea.