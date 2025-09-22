Balón de Oro

Balón de Oro 2025: Paris Saint-Germain es el mejor club del mundo

La escuadra parisina se hace con el galardón como el equipo más destacado de la temporada

Por Stefano Malavé Macri
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 04:12 pm
Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League
Suscríbete a nuestros canales

Este lunes se celebra la gala del Balón de Oro, premio que entrega la revista France Football al mejor futbolista de la pasada temporada. Del mismo modo, también fueron otorgadas otras distinciones a equipos y jugadores.

NOTAS RELACIONADAS

Entre esas distinciones, se encuentra la del Mejor Club Masculino del año, la cual se terminaría llevando el Paris Saint-Germain, equipo que se impuso tanto a nivel local como a nivel internacional sobre el resto de Europa.

Habiendo ganado la Ligue 1 y la Copa de Francia, la escuadra que dirige Luis Enrique Martínez consiguió, por primera vez en su historia, conquistar la Liga de Campeones de la UEFA tras golear por cinco a cero al Inter de Milán.

Cabe destacar que se trata del primer triplete del 'Rouge-et-bleu', además de llegar a la Gran Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, eliminando a equipos como Bayern Mpunich y Real Madrid, aunque caería ante el Chelsea.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras HINAVA
Lunes 22 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Balón de Oro