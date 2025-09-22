Balón de Oro 2025: Viktor Gyökeres es el ganador del premio Gerd Müller

Suscríbete a nuestros canales

El delantero sueco Viktor Gyökeres fue reconocido oficialmente como el mejor goleador del planeta al recibir el prestigioso Trofeo Gerd Müller, galardón que premia al máximo anotador del año en el fútbol masculino. La entrega se realizó durante la ceremonia del Balón de Oro, donde se celebran las actuaciones más destacadas de la temporada.

Gyökeres, actualmente con el Arsenal, con el Sporting de Lisboa se impuso gracias a su impresionante registro goleador en competiciones nacionales e internacionales. Su capacidad para definir con ambas piernas, su potencia física y su inteligencia táctica lo consolidaron como el atacante más letal del año.

Un año de explosión goleadora para Viktor Gyökeres

La temporada 2024-2025 marcó un punto de inflexión en la carrera de Gyökeres. Con más de 40 goles anotados entre la Primeira Liga, la UEFA Europa League y partidos internacionales, el sueco superó a figuras consagradas como Erling Haaland y Kylian Mbappé en la tabla de goleadores.