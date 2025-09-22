Balón de Oro 2025: Gianluigi Donnarumma es el ganador del premio Lev Yashin

Suscríbete a nuestros canales

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma fue galardonado con el prestigioso Trofeo Yashin, que lo reconoce como el mejor arquero del mundo en la temporada. La ceremonia, celebrada en el marco de la entrega del Balón de Oro, tuvo un momento emotivo cuando el legendario Gianluigi Buffon fue el encargado de entregar el premio a su joven sucesor.

La temporada 2024-2025 fue clave para la consolidación de Donnarumma como uno de los referentes del fútbol mundial. Sus intervenciones decisivas en partidos de alto calibre, tanto en la Ligue 1 como en la Champions League, lo posicionaron como el arquero más influyente del año.

Además, su liderazgo en la selección italiana durante las eliminatorias europeas y su capacidad para mantener la portería en cero en momentos críticos fueron factores determinantes para que el jurado lo eligiera como el ganador del Trofeo Yashin.

El Trofeo Yashin y su prestigio en el fútbol internacional

El Trofeo Yashin, nombrado en honor al legendario arquero soviético Lev Yashin, se entrega desde 2019 al mejor portero del mundo.