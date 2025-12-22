La racha continúa: Javier Castellano no para de ganar y cierra la semana con doblete en Gulfstream

Suscríbete a nuestros canales

Javier Castellano, figura del hipismo mundial, atraviesa un momento excepcional. Tras la reciente visita a su país natal, Venezuela, para recibir un emotivo homenaje, el jinete ganador del Eclipse Award, miembro del Salón de la Fama y vencedor del Kentucky Derby, demostró que mantiene su calidad intacta.

Apenas se bajó del avión, Castellano hilvanó una racha de éxitos que comenzó el pasado día 18 y se extendió hasta la jornada de ayer domingo, donde llego a sumar dos nuevas conquistas.

El veterano látigo criollo, figura emblemática del hipismo mundial, participó en la continuación del prestigioso Championship Meet en Gulfstream Park, un programa que constó de diez competencias. De las seis montas que el venezolano realizó durante la jornada, logró dos resonantes triunfos, lo que confirma su gran estado de forma y su capacidad para adaptarse al circuito.

Doblete Crucial en la Tarde de Florida: Gulfstream Park

La primera victoria para Castellano llegó de inmediato, en la misma primera carrera del programa. Se trató de un Maiden Special Weight dotado con $70,000, una prueba exclusiva para ejemplares de dos años sobre un recorrido de 1,000 metros. El venezolano se impuso con solvencia por intermedio del potro I C Light, un triunfo que pagó un dividendo de $6.00 a ganador en taquilla.

El segundo golpe de la tarde llegó justo al cierre del programa. El criollo volvió a cruzar la meta en ganancia, esta vez con el ejemplar Steelin Bases. La victoria se produjo sobre la pista de césped, en un recorrido de 1,600 metros. Este segundo éxito resultó sorpresivo para el público apostador, puesto que el dividendo de Steelin Bases alcanzó los $28.80 a ganador, lo que significó un gran pago para quienes confiaron en el jinete venezolano.

Cifras de Leyenda: Victorias Próximas Montas

Gracias a esta destacada racha de triunfos consecutivos, Javier Castellano alcanza un total de 92 victorias en la presente temporada, una cifra impresionante que lo mantiene entre la élite. Además, el látigo criollo consolida su legado al sumar 5,919 victorias de por vida, un número que lo sitúa entre los jinetes más exitosos de la historia.

El próximo movimiento del venezolano lo llevará de vuelta a la acción en el mismo recinto de Gulfstream Park. Castellano tiene pautado regresar el próximo 26 de diciembre, fecha en la cual firmó hasta cinco compromisos de monta con la misión de extender su racha ganadora.