Balón de Oro 2025: ¿Por qué Gyokeres ganó el premio al mejor goleador si Mbappé fue Bota de Oro?

El delantero sueco Viktor Gyökeres ha sido coronado, en la gala del Balón de Oro 2025, como el máximo goleador absoluto de Europa, un logro que le ha valido el prestigioso Trofeo Gerd Müller. Este galardón, que reconoce al artillero más prolífico de la temporada sin importar el nivel de la liga, premia los 39 goles que anotó con el Sporting de Portugal el artillero sueco.

Pero el otorgarle este galardón al delantero del Arsenal produjo a su vez una interrogante: ¿Por qué Gyokeres ganó el premio al mejor goleador si Mbappé fue Bota de Oro?

Kylian Mbappé y la Bota de Oro

A pesar de que Gyökeres marcó más goles, la Bota de Oro fue para el francés Kylian Mbappé por sus 31 tantos con el Real Madrid en LaLiga. La razón de esta distinción radica en la normativa específica de este premio.

La Bota de Oro utiliza un sistema de puntos que asigna un valor diferente a los goles según la dificultad de la liga:

2 puntos por gol en las cinco grandes ligas europeas: España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia.

1.5 puntos por gol en ligas de menor rango.

Bajo esta regla, los 31 goles de Mbappé se multiplicaron por dos, dándole una puntuación total de 62. En cambio, los 39 goles de Gyökeres, al ser en la liga portuguesa, solo valieron 1.5 puntos cada uno, sumando un total de 58.5 puntos. Este sistema busca equilibrar la competencia, reconociendo que marcar en una liga de élite como LaLiga es estadísticamente más desafiante.

La Bota de Oro, un premio de gran prestigio, es entregado por la European Sports Media (ESM), una asociación de medios de comunicación deportivos. En cambio, el Trofeo Gerd Müller honra la memoria del legendario goleador alemán, Gerd Müller, y se otorga al jugador que simplemente anotó más veces en total.