La Liga Futve futsal reveló la fecha en la que iniciará su Torneo Apertura (+Video)

El Parque Naciones Unidas en la ciudad de Caracas fue epicentro este lunes 22 de septiembre de un anuncio relacionado a la Liga Futve de Futsal, en la que se revelaron los detalles del venidero Torneo Clausura.

La conferencia de prensa fue liderada por el presidente de la liga, Alejandro Rondón, quien estuvo acompañado por representantes de los 16 equipos que conforman el certamen.

En sus palabras reveló que la acción se iniciará a partir del 26 de septiembre de este 2025, con un duelo programado entre los conjuntos de Monagas Futsal y Bambi.

"Quiero comenzar sobre cómo vamos a organizar el torneo. La liga arranca el 26 de septiembre, el juego inaugural es con Monagas Futsal, que es el campeón actual del apertura, contra Bambi", dijo Rondón, para luego agregar: "Son más de 150 juegos que vamos a presentar, con más de 350 jugadores que van a estar en este torneo".

El respaldo de la Liga Futve Futsal

En el recinto caraqueño se dieron cita no solo representantes de medios de comunicación, sino que también asistió un equipo de la propia Federación Venezolana de Fútbol, comandados por su Director de Mercadeo, Comercialización y Comunicaciones, Diego Cristaldo., así como la actividad también contó con la presencia del miembros del equipo de la selección nacional de futsal.

El propio Alejandro Rondón dio detalles sobre el balón que se usará en la competición, descrito con Marca Golty, donado por la empresa Fly, que conforma el núcleo de los ocho patrocinantes del torneo.

Rondón no solo destacó esos aspectos del certamen, sino que también apuntó sobre la creación de una liga de reservas para masificar la disciplina en el país, aunque expresó: "que esto es un tema que luego la federación va aclarar un poco".

Otro anuncio extraído de la comparecencia está apegado a que se entregarán premios al jugador más valioso de cada partido, una determinación que salió de la discusión con los equipos como reconocimiento al deportista.

El torneo tendrá difusión

Para este clausura seguirá abierta una puerta para que los fanáticos de la competición puedan mantener las incidencias de lo ocurra a lo largo de los partidos.

En principio Alejandro Rondón comentó que gran parte de los equipos mantendrán sus transmisiones particulares, esto adicional al canal de la propia liga, que se encargará de llevar las imágenes de un juego por jornada.

"Estamos haciendo varias alianzas para que ellos (los equipos) puedan transmitir sus partidos tranquilamente, pero la liga sí va a mantener su canal de Youtube", dijo. A su vez, confesó que: "estamos haciendo varias alianzas con canales para transmitir los juegos por televisión".

No obstante, ante los medios de comunicación el mandatario de la liga reconoció que Centauros, equipo que jugó la final del apertura y que perdió después de retirarse de la misma, tendrá una sanción por esos hechos, aunque se espera aún la resolución de la misma.

"Este tema no lo manejamos como liga, es un tema que se encarga realmente el consejo de honor de la federación. Lo que sí podemos adelantar es que sí va a ver una sanción a Centauros, pero debemos esperar la sentencia del consejo de honor", comentó.

Finalmente, hay que decir que esta liga Futve futsal, en voz de su presidente, manifestó estar trabajando para conseguir que los jugadores puedan trasladarse en avión a sus encuentros, con el deseo de evitar los viajes largos y agotamiento de los protagonistas.