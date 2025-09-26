Se revelan los votos del Balón de Oro ¡Mira por cuanto ganó Demebelé!

Suscríbete a nuestros canales

La organización del Balón de Oro ha publicado las votaciones finales del galardón que el pasado lunes coronó a Ousmane Dembélé como el mejor jugador de la temporada.

El atacante francés del PSG se llevó el codiciado premio en una disputa extremadamente ajustada con Lamine Yamal, superándolo por tan solo 321 puntos.

Cómo fue el resto de la votación del Balón de Oro

Mientras Dembélé sumó 1380 puntos y Lamine Yamal 1059, Vitinha, que cerró el podio, se quedó en 703. Esto significa que el joven jugador del Barça casi duplicó la puntuación del centrocampista portugués.

1- Dembelé - 1380 puntos

2- Yamal - 1059 puntos

3- Vitinha - 703 puntos

4- Salah - 657 puntos

5- Raphinha - 620 puntos

Aunque el triunfo de Dembélé fue ajustado ante Lamine Yamal, la diferencia de 321 puntos fue mucho mayor que la registrada el año anterior. En esa ocasión, Rodri Hernández ganó el galardón con una ventaja mínima de solo 41 puntos sobre Vinicius Júnior.