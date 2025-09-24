Internacional

Este jugador gana más que el ganador del Balón de Oro 2025

Las cifras muestran una diferencia mínima hacia Dembélé, pero significativa en el mercado

Por Oriana Garcia
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 10:27 am
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Ousmane Dembélé, este lunes se alzó como el ganador del Balón de Oro 2025, tras una lucha intensa por Lamine Yamal, quien también era uno de los favoritos para hacerse con el galardón. Entre análisis, se pudo conocer la joven promesa del Barcelona, cobra más que su excompañero, quien alcanzó la gloria individual en el fútbol. 

Foto cortesía

NOTAS RELACIONADAS

Salarios Dembéle Vs. Yamal 

Las cifras muestran una diferencia mínima, pero significativa en el mercado. 

  •  Lamine Yamal: €27 millones por temporada
  •  Ousmane Dembélé: €25 millones por temporada

Mientras Dembélé se ha consolidado como un titán del deporte tras años de esfuerzo, Yamal emerge como un fenómeno en plena ascensión, listo para redefinir los estándares de la élite futbolística.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Grandes Ligas NBA Shohei Ohtani
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Internacional