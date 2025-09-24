Este jugador gana más que el ganador del Balón de Oro 2025

Suscríbete a nuestros canales

Ousmane Dembélé, este lunes se alzó como el ganador del Balón de Oro 2025, tras una lucha intensa por Lamine Yamal, quien también era uno de los favoritos para hacerse con el galardón. Entre análisis, se pudo conocer la joven promesa del Barcelona, cobra más que su excompañero, quien alcanzó la gloria individual en el fútbol.



Foto cortesía

Salarios Dembéle Vs. Yamal

Las cifras muestran una diferencia mínima, pero significativa en el mercado.

Lamine Yamal: €27 millones por temporada

€27 millones por temporada Ousmane Dembélé: €25 millones por temporada

Mientras Dembélé se ha consolidado como un titán del deporte tras años de esfuerzo, Yamal emerge como un fenómeno en plena ascensión, listo para redefinir los estándares de la élite futbolística.