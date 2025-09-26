¡Jugadores de la MLB alcanzan cifra que no se conseguía en 24 años!

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en 24 años, y solo la tercera vez en la historia de la liga, cuatro bateadores han alcanzado la mítica cifra de 50 o más jonrones en una sola campaña. Este estallido de poder remonta a la era de jonrones de finales de los 90 y principios de los 2000, un período que ya ostentaba los récords de poder en el béisbol.

El hito de los cuatro bateadores con 50+ jonrones en una temporada ahora se ha logrado en 1998, 2001 y 2025.

Contexto de la hazaña de 2025

Los datos son un reflejo de una temporada históricamente potente. Los cuatro protagonistas de 2025 son: Cal Raleigh (60 HR), Kyle Schwarber (56 HR), Shohei Ohtani (54 HR) y Aaron Judge (51 HR).

-Cal Raleigh ha sido la gran sorpresa. Con 60 jonrones, el receptor de los Mariners no solo lidera las Grandes Ligas, sino que también ha roto el récord de cuadrangulares para un receptor y para un bateador ambidiestro en una sola temporada.

-Aaron Judge, el capitán de los Yankees, ha sumado su cuarta temporada con 50 o más cuadrangulares, uniéndose a leyendas como Babe Ruth, Mark McGwire y Sammy Sosa en este club de élite.

-Shohei Ohtani ha tenido su segunda temporada consecutiva de 50+ jonrones con los Dodgers, un logro de poder que no se veía desde Alex Rodriguez en 2001-2002. Su éxito continuo como toletero lo consolida como un fenómeno generacional.

-Kyle Schwarber, el cañonero de los Phillies, superó su marca personal para unirse al exclusivo club, subrayando el resurgimiento del poder en la Liga Nacional.

Si Eugenio Suárez, alcanza los 50 jonrones (actualmente con 49), la temporada 2025 establecería un nuevo récord absoluto en la historia de la MLB con cinco jugadores.

La comparación con la era de los "monstruos" del jonrón

La hazaña de 2025 no puede entenderse sin compararla con los dos períodos anteriores de poder sin precedentes:

-La Temporada 2001: La última vez que se vieron cuatro jugadores con 50+ HR fue en 2001 con Barry Bonds (73 HR), Sammy Sosa (64 HR), Luis Gonzáles (57 HR) y Alex Rodriguez (52 HR). Bonds estableció el récord de jonrones en una sola temporada con 73.

-La Temporada 1998: Esta fue la primera vez que cuatro jugadores alcanzaron los 50+ HR en una sola campaña, impulsada por la histórica carrera entre Mark McGwire (70 HR) y Sammy Sosa (66 HR), acompañados por Ken Griffey Jr. (56 HR) y Greg Vaughn (50 HR).

Ambas temporadas (1998 y 2001) estuvieron marcadas por cifras ofensivas inusualmente altas y coincidieron con la era de la sospecha sobre el uso de sustancias. El resurgimiento de estas cifras en 2025, en una liga que ha implementado pruebas antidopaje más estrictas, sugiere que el aumento de jonrones podría deberse a factores técnicos y del juego moderno, como el énfasis en el ángulo de lanzamiento (launch angle) y la velocidad de salida de la pelota.



