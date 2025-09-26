Presentadora venezolana recibe a sus mellizos tras días en terapia intensiva

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora y productora de “¡HOLA! TV” Oriana Pérez vivió momentos de felicidad y al mismo tiempo de angustia, por la llegada prematura de sus mellizos. A través de las redes sociales, la criolla compartió el recibimiento de uno de los bebés, tras haber permanecido días en terapia intensiva.

Un milagro de Dios

Fue en Instagram que la experta en moda y realeza posteó todo lo acontecido con sus pequeñitos a quienes cariñosamente llama “Baby Miracles”. En el video aparece Oriana muy feliz recibiendo en sus brazos a su retoña, de quien aún no se conoce el nombre.

Igualmente, la conductora que vive en Estados Unidos con su familia, también informó que el segundo bebé se encuentra muy bien y ya está en casa, con todos los cuidados pertinentes.

“Mis BABY MIRACLES llegaron al mundo con 34 semanas y después de dos semanas en terapia intensiva finalmente los tenemos a los dos en casa gracias a Dios. Un momento inexplicable, mi hija es perfecta”, escribió en un clip que despertó múltiples comentarios de felicitaciones.

La fuerte lucha por convertirse en madre

Hace varios meses Pérez notificó en Instagram con mucha emoción que estaba en al dulce espera de mellizos, un momento único ya que su lucha para ser madre comenzó hace años cuando fue detectada con cáncer, la enfermedad impactó años más tarde en el proceso, por lo que acudió a un especialista para que la ayudará.

“La doctora me dijo que todo lo que me pasó me afectó, que tenía un conteo de óvulos muy bajo, la calidad era muy pobre y me recomienda hacerme un procedimiento in vitro. No fue una noticia fácil, pero si era la manera que Dios quería que fuese madre, íbamos por ello”, expresó en un video.

Un Milagro del cielo

Sin embargo, el procedimiento no fue necesaria hacerlo ya que tras un viaje de cumpleaños con su esposo comenzó a presentar malestares, que le hizo encender las alarmas de que podría estar embarazada, lo que fue confirmado días más tarde por su especialista como un verdadero milagro del cielo y sin explicación.

“En el primer eco se confirma el embrión, pues resalta que no solo había uno, sino dos. La doctora me dijo que la ciencia llegaba hasta un punto, que había alguien allá arriba ayudando en todo”, compartió con emoción.