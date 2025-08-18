Presentadora venezolana a la espera de su segundo bebé ¡Crece la familia!

Suscríbete a nuestros canales

Maite García ha utilizado su perfil oficial de Instagram para informar que se encuentra en la espera de su segundo bebé, con Ricardo Javier Sánchez. La rubia que labora en la planta Televen, posteó un video en la compañía de su esposo e hija, Mia Isabella.

Gran revelación

La pareja aparece en el clip agarrada de las manos y caminando por un hermoso jardín, cuando sacan la fotografía del eco, que los llena de enorme felicidad por darle una gran compañía a la pequeña Mía, quien tiene gran parecido a su madre.

Maite, modelo y exreina de belleza se aprecia en el clip muy sonriente con ajustado vestido, sosteniendo su pancita, de su segundo retoño que hasta el momento no se conoce si será varón o hombre, nombre y cuándo llegará al mundo.

“Mi familia”, es el mensaje con el cual García publicó el video que tiene hasta el momento 17 mil me gusta y múltiples comentarios de felicitaciones.

En marzo del 2023 la presentadora venezolana y su novio, Ricardo Sánchez, se casaron por el civil, y días después sellaron su amor frente a Dios, con una bonita ceremonia con la compañía de familiares y amigos.

Felicidades

Diversas figuras del entretenimiento nacional llenaron el post de hermosos comentarios de felicitaciones y cariño para la familia Sánchez-García.

Adriana Marval, Andreina Castro, Esthefany Kolman, Aigil Gómez, Cinzia Francischiello, Maria Gabriela Rico, Alejandra Conde, Diana Silva y Anmarie Camacho, escribieron.