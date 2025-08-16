Detenida reconocida reina de belleza por posesión de arma

Suscríbete a nuestros canales

Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024 fue detenida por la Guardia Nacional de México en un procedimiento de rutina en la Autopista del Sol en Guerrero, la noche del 14 de agosto.

La reconocida reina de belleza se encontraba a bordo de una camioneta blanca Dodge Durango en compañía de un hombre que se identificó como su escolta. Al ser detenidos para inspeccionar el vehículo, los funcionarios hicieron un descubrimiento inesperado.

Hallazgo inesperado

Durante el operativo encontraron un arma calibre 9 mm, dos cargadores y 35 cartuchos útiles, de uso exclusivo de las fuerzas militares del país. Al no tener acreditación para portar armas ni pertenecer a ellos quedaron a la orden de la justicia.

Miss Guerrero 2024 y su escolta fueron llevados al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República de Acapulco. Por su parte, las leyes mexicanas dictan que una persona por llevar armamento de uso militar puede pagar hasta 15 años de cárcel.

¿Quién es Isadora Lagos?

Isadora Lagos se hizo reconocida en el mundo de la belleza tras ser coronada Miss Guerro 2024, y una favorita al certamen nacional Miss México 2025. Curiosamente dos semanas después de ganar el título renunció a él por diferencias con el concurso regional.

A sus 25 años, es licenciada en Derecho y actualmente cursa estudios en Gastronomía.