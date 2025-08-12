MiLB: Prospecto venezolano comienza a perder valor en Estados Unidos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Ethan Salas llegó a los Padres de San Diego en 2023 con una gran expectativa, firmando un contrato de 5.6 millones de dólares que lo posicionaba como uno de los prospectos más prometedores en el beisbol moderno.

A una edad temprana, apenas 17 años, sorprendió al mundo al competir en la categoría Doble A, algo poco común para jugadores de su edad, lo que generó grandes ilusiones sobre su futuro en las Grandes Ligas.

Un comienzo lleno de potencial y una difícil adaptación

En su primera temporada profesional, Salas tuvo números sólidos, con un promedio de bateo cercano a .250 y un OPS de .752, indicadores que hacían prever un desarrollo exitoso. No obstante, en las temporadas siguientes sus estadísticas comenzaron a bajar de manera notable.

En 2024, su rendimiento ofensivo cayó a un promedio de .206 y un OPS de .599, y en 2025 la tendencia negativa continuó con cifras aún más bajas, llegando a .188 y un OPS de .544. Estos datos reflejan las complicaciones que ha tenido para ajustarse a los distintos niveles de competencia en el sistema.

Foto: MLB

Además, una lesión en la espalda lo mantiene fuera de acción actualmente, y se espera que regrese a los diamantes hasta 2026, cuando tenga 20 años. Esto le deja un espacio importante para recuperarse y corregir el rumbo de su trayectoria.

El reto de mantener su valor y responder a las expectativas

El paso del tiempo empieza a generar cierta presión sobre Salas, ya que el ritmo de su progreso no ha sido el esperado. Tal como lo menciona Wilber Sánchez. en el mercado de cambios su valor también ha disminuido.

Recientemente, los Padres intentaron incluirlo en una negociación con los Medias Rojas de Boston, pero la oferta fue rechazada, algo difícil de imaginar en 2023 cuando Salas era considerado uno de los mejores prospectos de la organización.