Los Melódicos listos para prender la rumba en el Centro Cultural Chacao

67 años lleva el grupo Los Melódicos regalando al público buena música, diversión y mucho baile en cualquier celebración. Hoy la orquesta creada por Renato Capriles, se reinventa con nuevos cantantes y ritmos para una nueva generación, así lo dejó en claro Ileana Capriles, quien hoy lleva las riendas del legado.

En una rueda de prensa, Ileana comentó del concierto que estarán realizando el próximo miércoles 1 de octubre, en el Centro Cultural Chacao. Un show que contará con dos invitados especial como lo son el actor Rolando Padilla, y la cantante Trina Medina.

Celebración a lo grande

Los cantantes mencionados se unirán a los artistas que hoy dan voz a los Melódicos que son Ileana Capriles, Gino Rosario, Harold Sojo, Monat Calot y Geancarlo Collet.

En el show los artistas cantarán los éxitos más grandes de la agrupación, que desde su creación el 15 de Julio del año 1958 han lanzado 102 discos.

La directora Iliana Capriles, se mostró emocionada por seguir con el importante legado y la oportunidad de continuar demostrando el talento en la orquesta.

Adelantaron que lanzarán en el mismo 1 de octubre un disco que tendrá una canción inédita titulada "Bésame", una producción renovada con los ritmos que siempre los han catalogado, pero con un toque moderno.

Respeto por Karol G

Capriles que lleva la agrupación desde hace años, no dudo en hablar del tema "Papasito" de la estrella colombiana Karol G, inspirada en el ritmo de Los Melódicos. Aseveró es un honor para ellos ser inspiración, para quienes consideran la máxima exponente urbana del momento.

"Es un honor que ella creó el sonido de Los Melódicos en su tema. Es algo muy casual, ella ha sido muy inteligente en meterse en el tecno, sino también probar otros ritmos. Eso es importante es un artista", expresó con emoción.

Luis Alba y Nelson Alicio, son dos de los arreglistas y cantantes que estarán en el nuevo disco de la agrupación.

Las entradas están a la venta en www.liveri.com.ve, en las Taquillas del teatro y Cinex.