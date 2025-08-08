INAMEH: Conoce el pronóstico del clima para hoy, 8 de junio

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido su boletín meteorológico para el día de hoy, viernes 8 de agosto de 2025, con un pronóstico que indica la presencia de áreas nubladas y precipitaciones en diversas regiones de Venezuela. Si planeas salir o tienes actividades al aire libre, es crucial que tomes en cuenta esta información.

Lluvias en la madrugada y la mañana

Según el informe de Inameh, durante las primeras horas del día y la mañana, se esperan lluvias y chubascos en zonas específicas del territorio nacional. Las regiones más afectadas serán:

Guayana Esequiba

Amazonas

Delta Amacuro

Sucre

Monagas

Llanos Occidentales

Los Andes

Sur de Zulia

Además, se prevén precipitaciones dispersas en los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, norte de Anzoátegui, Yaracuy, Lara y Falcón. En el resto del país, se espera que el cielo esté parcialmente nublado, con intervalos despejados, lo que sugiere un clima más estable.

Aumento de la nubosidad en la tarde y noche

El pronóstico para la segunda mitad del día indica un aumento significativo de la cobertura nubosa en gran parte de Venezuela. Este cambio en las condiciones atmosféricas vendrá acompañado de precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Las lluvias serán más intensas y frecuentes en las siguientes zonas:

Guayana Esequiba

Norte de Bolívar

Anzoátegui

Llanos Occidentales

Mérida

El Inameh hace un llamado a la población a estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que estas pueden variar a lo largo del día.