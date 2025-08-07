Servicios

INAMEH advierte sobre las condiciones climáticas para hoy 7 de agosto

El Inameh pronostica nubosidad, lluvias aisladas y la presencia de polvo del Sahara este 7 de agosto. Conoce las zonas más afectadas y el clima previsto para la tarde y noche

Por Meridiano

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 09:06 am
INAMEH advierte sobre las condiciones climáticas para hoy 7 de agosto
Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico del clima para este miércoles 7 de agosto, destacando la presencia de nubosidad generalizada, lluvias dispersas y la llegada de polvo del Sahara al territorio nacional.

Nubosidad y lluvias para el miércoles 7 de agosto

Según el reporte oficial, el país estará cubierto en su mayoría por mantos nubosos, alternando con áreas despejadas. Sin embargo, se esperan precipitaciones o chubascos aislados en varias regiones durante las próximas horas.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvia incluyen:

  • Guayana Esequiba

  • Amazonas

  • Delta Amacuro

  • Sucre

  • Apure

  • Barinas

  • Cojedes

  • Portuguesa

  • Lara

  • Zulia

Estas lluvias podrían ser intermitentes y localizadas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas o cambios repentinos en las condiciones atmosféricas.

¿Cómo estará el clima en la tarde y noche?

El Inameh también advirtió que durante la tarde y noche del 7 de agosto se espera un incremento en la formación de nubosidad en diversas regiones del país. Esto generará precipitaciones dispersas con actividad eléctrica ocasional, especialmente en:

  • Guayana Esequiba

  • Este de Bolívar

  • Amazonas

  • Monagas

  • Anzoátegui

  • Sur de Guárico

  • Llanos Occidentales

  • Región de los Andes

Estas lluvias podrían intensificarse al final del día, con mayor concentración en áreas del sur y oriente del país.

Presencia de polvo del Sahara en Venezuela

Además de las condiciones de nubosidad y lluvia, el Inameh informó sobre la presencia de polvo del Sahara en la porción norte del país. Las concentraciones se estiman entre leves a moderadas, lo que podría afectar la calidad del aire, especialmente en zonas costeras y urbanas.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Fútbol Grandes Ligas LVBP Albert Pujols
Jueves 07 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios