INAMEH advierte sobre las condiciones climáticas para hoy 7 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico del clima para este miércoles 7 de agosto, destacando la presencia de nubosidad generalizada, lluvias dispersas y la llegada de polvo del Sahara al territorio nacional.
Nubosidad y lluvias para el miércoles 7 de agosto
Según el reporte oficial, el país estará cubierto en su mayoría por mantos nubosos, alternando con áreas despejadas. Sin embargo, se esperan precipitaciones o chubascos aislados en varias regiones durante las próximas horas.
Las zonas con mayor probabilidad de lluvia incluyen:
-
Guayana Esequiba
-
Amazonas
-
Delta Amacuro
-
Sucre
-
Apure
-
Barinas
-
Cojedes
-
Portuguesa
-
Lara
-
Zulia
Estas lluvias podrían ser intermitentes y localizadas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas o cambios repentinos en las condiciones atmosféricas.
¿Cómo estará el clima en la tarde y noche?
El Inameh también advirtió que durante la tarde y noche del 7 de agosto se espera un incremento en la formación de nubosidad en diversas regiones del país. Esto generará precipitaciones dispersas con actividad eléctrica ocasional, especialmente en:
-
Guayana Esequiba
-
Este de Bolívar
-
Amazonas
-
Monagas
-
Anzoátegui
-
Sur de Guárico
-
Llanos Occidentales
-
Región de los Andes
Estas lluvias podrían intensificarse al final del día, con mayor concentración en áreas del sur y oriente del país.
Presencia de polvo del Sahara en Venezuela
Además de las condiciones de nubosidad y lluvia, el Inameh informó sobre la presencia de polvo del Sahara en la porción norte del país. Las concentraciones se estiman entre leves a moderadas, lo que podría afectar la calidad del aire, especialmente en zonas costeras y urbanas.