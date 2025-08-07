INAMEH advierte sobre las condiciones climáticas para hoy 7 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico del clima para este miércoles 7 de agosto, destacando la presencia de nubosidad generalizada, lluvias dispersas y la llegada de polvo del Sahara al territorio nacional.

Nubosidad y lluvias para el miércoles 7 de agosto

Según el reporte oficial, el país estará cubierto en su mayoría por mantos nubosos, alternando con áreas despejadas. Sin embargo, se esperan precipitaciones o chubascos aislados en varias regiones durante las próximas horas.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvia incluyen:

Guayana Esequiba

Amazonas

Delta Amacuro

Sucre

Apure

Barinas

Cojedes

Portuguesa

Lara

Zulia

Estas lluvias podrían ser intermitentes y localizadas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas o cambios repentinos en las condiciones atmosféricas.

¿Cómo estará el clima en la tarde y noche?

El Inameh también advirtió que durante la tarde y noche del 7 de agosto se espera un incremento en la formación de nubosidad en diversas regiones del país. Esto generará precipitaciones dispersas con actividad eléctrica ocasional, especialmente en:

Guayana Esequiba

Este de Bolívar

Amazonas

Monagas

Anzoátegui

Sur de Guárico

Llanos Occidentales

Región de los Andes

Estas lluvias podrían intensificarse al final del día, con mayor concentración en áreas del sur y oriente del país.

Presencia de polvo del Sahara en Venezuela

Además de las condiciones de nubosidad y lluvia, el Inameh informó sobre la presencia de polvo del Sahara en la porción norte del país. Las concentraciones se estiman entre leves a moderadas, lo que podría afectar la calidad del aire, especialmente en zonas costeras y urbanas.