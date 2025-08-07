¿Dónde y cómo ver la pelea de Albert Ramírez vs Jerome Pampellone? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del boxeo latino se paralizará este viernes 8 de agosto cuando el invicto venezolano Albert Ramírez (21‑0, 18 KOs) se mida ante el británico-neozelandés Jerome Pampellone (19‑2, 12 KOs) en una pelea que le dará al vencedor la opción de luchar el título mundial interino AMB de las 175 libras de la AMB. Este combate forma parte de la tradicional cartelera “KO a las Drogas”, promovida por la Asociación Mundial de Boxeo, que busca combinar el espectáculo deportivo con un mensaje social poderoso.

¿Dónde y cómo ver la pelea de Albert Ramírez vs Jerome Pampellone en Venezuela?

Para los fanáticos venezolanos, la buena noticia es que la pelea será transmitida por Meridiano Televisión en señal abierta, lo que garantiza el acceso gratuito a uno de los combates más importantes del año para el boxeo criollo. La transmisión oficial arrancará a las 12:30 del mediodía, hora de Venezuela, con la cartelera principal. Se espera que el combate estelar, Ramírez vs Pampellone, ocurra aproximadamente a las 2:00 de la tarde.

Además de la señal abierta, quienes prefieran seguir la velada en alta definición a través de plataformas digitales o móviles podrán hacerlo por medio de Meridiano Televisión a través de servicios como Inter GO, Simpleplus y Netuno GO. Estas opciones en línea permiten ver el evento en alta definición y con mayor comodidad desde cualquier dispositivo.

Horarios de la cartelera KO a las Drogas en Venezuela

La cartelera completa incluye múltiples combates internacionales. Uno de los más destacados es el que protagonizarán Mirco Cuello y Sergio Ríos Jiménez, por el título interino pluma de la AMB. No obstante, toda la atención está puesta en Albert Ramírez, quien ha construido una carrera sólida con base en potencia, agresividad y técnica.

El combate principal tiene un horario estimado de las 2:00 p.m. en Venezuela, aunque es importante recordar que el boxeo puede presentar variaciones debido a la duración de las peleas preliminares. Por ello, se recomienda a los fanáticos conectarse desde el inicio de la transmisión.

Este combate representa mucho más que una pelea. Para Ramírez, es la oportunidad de estar más cerca del título mundial interino AMB de las 175 libras. Su rival, Jerome Pampellone, es un boxeador con gran movilidad, buen manejo del jab y experiencia en escenarios internacionales. La combinación de estilos anticipa un duelo táctico, pero con grandes posibilidades de un final explosivo.