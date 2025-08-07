Albert Ramírez va por la gloria: ¿Otro título mundial para Venezuela?

Por Andrea Matos Viveiros
La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) presenta uno de los eventos más esperados del año. Una cartelera explosiva que podrás disfrutar gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión, a partir de la 1:30p.m. en señal abierta para toda Venezuela.
Albert Ramírez quiere el título mundial para Venezuela
El invicto venezolano Albert Ramírez (21-0, 18 KOs) se juega mucho más que un combate. Se enfrentará al británico-neozelandés Jerome Pampellone (19-2, 12 KOs) por el título mundial interino AMB de las 175 libras. Esta eliminatoria mundial podría llevarlo directo a la pelea por el campeonato absoluto. Con su poder de nocaut y su récord impecable, Ramírez es uno de los grandes favoritos.
Una cartelera de alto calibre
El evento no se detiene ahí. Otras peleas imperdibles son:
- Mirco Cuello vs. Sergio Ríos Jiménez – Título interino pluma AMB
- Sofiane Oumiha vs. Francisco Fonseca – Título Gold ligero AMB
- Josué Agüero vs. Diego Alemán – Título Gold superpluma AMB
- Mike Pérez vs. Cristian Luis – Título intercontinental crucero AMB
¿Cómo ver estas peleas?
- ¿Cuándo?: viernes 8 de agosto
- ¿A qué hora?: Desde la 1:30p.m.
- ¿Dónde?: Por Meridiano Televisión en señal abierta y HD a través de Inter GO, Simpleplus y Netuno GO.
Este viernes a la 1:30p.m. Albert Ramírez buscará dejar el tricolor venezolano en lo más alto y lo verás en vivo y en exclusiva por el canal de los especialistas en deporte. ¡No te lo puedes perder!