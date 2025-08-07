Boxeo

Albert Ramírez va por la gloria: ¿Otro título mundial para Venezuela?

Este viernes 8 de agosto, Libia se convierte en la capital mundial del boxeo. El criollo Albert Ramírez será uno de los protagonistas

Por Meridiano

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 01:53 pm
Por Andrea Matos Viveiros

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) presenta uno de los eventos más esperados del año. Una cartelera explosiva que podrás disfrutar gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión, a partir de la 1:30p.m. en señal abierta para toda Venezuela.

Albert Ramírez quiere el título mundial para Venezuela
El invicto venezolano Albert Ramírez (21-0, 18 KOs) se juega mucho más que un combate. Se enfrentará al británico-neozelandés Jerome Pampellone (19-2, 12 KOs) por el título mundial interino AMB de las 175 libras. Esta eliminatoria mundial podría llevarlo directo a la pelea por el campeonato absoluto. Con su poder de nocaut y su récord impecable, Ramírez es uno de los grandes favoritos.

Una cartelera de alto calibre
El evento no se detiene ahí. Otras peleas imperdibles son:

  • Mirco Cuello vs. Sergio Ríos Jiménez – Título interino pluma AMB
  • Sofiane Oumiha vs. Francisco Fonseca – Título Gold ligero AMB
  • Josué Agüero vs. Diego Alemán – Título Gold superpluma AMB
  • Mike Pérez vs. Cristian Luis – Título intercontinental crucero AMB

¿Cómo ver estas peleas?

Este viernes a la 1:30p.m. Albert Ramírez buscará dejar el tricolor venezolano en lo más alto y lo verás en vivo y en exclusiva por el canal de los especialistas en deporte. ¡No te lo puedes perder!

Jueves 07 de Agosto de 2025
