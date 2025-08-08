Venezuela consigue triunfo por nocaut en los Juegos Mundiales (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Venezolana de Softbol Masculino continúa demostrando su fortaleza en los Juegos Mundiales al conseguir una sólida victoria este jueves frente al combinado de Czechia, en un encuentro que terminó por la vía del nocaut tras imponerse 11 carreras por 1.

El protagonista desde el círculo de lanzar fue Luis Colombo, quien tuvo una actuación brillante durante seis episodios completos. El lanzador derecho limitó a la ofensiva rival a solo dos imparables y ponchó a 10 bateadores, controlando por completo el ritmo del encuentro y asegurando la primera victoria del conjunto nacional en el torneo.

Venezolanos destacados en la victoria

A la ofensiva, Engelbert Herrera y Rafael Flores fueron clave en el triunfo. Ambos conectaron sendos cuadrangulares con dos corredores en circulación, sumando entre los dos seis carreras impulsadas, que resultaron determinantes para sellar la diferencia máxima de carreras en el marcador.

Con esta victoria, Venezuela da un paso firme en su camino dentro del torneo y mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a las fases decisivas. El cuerpo técnico y los jugadores destacaron la importancia de este resultado, tanto por la solidez del equipo en todas las facetas como por la confianza que genera de cara a los próximos compromisos.

La selección volverá al terreno en las próximas horas para seguir luchando por dejar el nombre del país en lo más alto del softbol internacional.